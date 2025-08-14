Viajar en avión ya no es un lujo. Con la llegada de nuevas empresas y la diversidad de aerolíneas, ahorrar en la compra de un vuelo resulta menos complicado porque contamos con herramientas para comparar precios.

En gran parte, esta tarea es posible gracias a los buscadores online, que monitorean las tarifas, descuentos, promociones y hasta lanzan rankings para tomar la mejor decisión.

Leer también Cuánto cuesta dormir en uno de los hoteles más bonitos de Tlaxcala

Top 5 de aerolíneas más baratas en México este 2025

Trabber, buscador online que compara precios de vuelos, hoteles, coches de alquiler y billetes de tren, publicó un ranking con las aerolíneas más baratas en México en lo que va de 2025.

De acuerdo con estos datos, VivaAerobus encabeza la lista con el 49.3% de búsquedas y el 40.9% de precios más baratos. Este último dato se obtuvo a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido un vuelo.

Además, el ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde México.

Así, el top 5 queda integrado de la siguiente manera:

VivaAerobus con el 40.9% es el líder en tarifas accesibles. Arajet con el 35.9% en vuelos internacionales con destino a República Dominicana. Frontier Airlines con el 32.3%, especializada en rutas a Estados Unidos. Volaris con el 30.9% en vuelos nacionales y con promociones frecuentes. Avianca con el 30.4%, destacada en rutas hacia Sudamérica.

El modelo low cost de una aerolínea permite viajar a precios bajos eliminando servicios como el equipaje documentado y comidas. Foto: Freepik

¿Por qué hay aerolíneas que ofrecen precios bajos?

El modelo "low cost" de la mayoría de estas aerolíneas permite viajar barato a cambio de eliminar ciertos servicios. Por ejemplo, las tarifas bajas, cero o light solo incluyen una mochila o bolso pequeño.

Existe la posibilidad de que eliminen las comidas y bebidas gratis a bordo del avión. Otra causa es que algunas operan en aeropuertos secundarios y de baja demanda.

Ello no quiere decir que sean menos seguras o que tengan baja calidad técnica, pues hay que recordar que todas las aerolíneas deben cumplir con regulaciones internacionales.

Eso sí, la diferencia está en la experiencia y los servicios para el pasajero.

Reservar con anticipación y comparar precios es clave para encontrar boletos de avión baratos. Foto: Freepik

Consejos para encontrar vuelos baratos en México

Te dejamos algunos consejos para aumentar tus posibilidades de encontrar un vuelo barato en tus próximas vacaciones:

Reserva con anticipación: Trabber recomienda reservar vuelos con, al menos, 20 días de antelación al viaje. Evita viajar en temporadas altas como las vacaciones de verano, de diciembre y Semana Santa. Vuela entre semana porque durante los fines hay más caos en los aeropuertos. Aprovecha las promociones relámpago, mismas que puedes encontrar con ayuda de buscadores online.

Si planeas tu viaje con tiempo y comparas los precios de las aerolíneas, tu bolsillo resultará muy beneficiado.

Leer también ¿Qué hay en los Pantanos de Centla?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters