No hay barco más famoso en la historia que el Titanic. Imponente para su tiempo y reconocido por su trágico hundimiento en 1912, esta embarcación ha sido protagonista de documentales, investigaciones y películas.

Ahora, podrás convertirte en uno de sus tripulantes e incluso observar el choque con el iceberg, gracias a la experiencia inmersiva que ya llegó a la CDMX.

¿Cómo es la experiencia inmersiva de Titanic?

En la experiencia inmersiva ‘Titanic VR: Un viaje a través del tiempo’ se recrean sitios y momentos clave del Titanic mediante realidad virtual, principalmente.

Fotos: Fever

Gracias a unos visores especiales, puedes observar reproducciones a escala con datos curiosos de la embarcación y hasta imágenes de cómo se encuentran los restos en la actualidad, a casi 3,800 metros de profundidad.

También serás ‘recibido’ como un pasajero de primera clase y tendrás oportunidad de recorrer los pasillos de esta zona, conocer uno de sus camarotes e interactuar con personajes que viajaban en el Titanic.

Fuera del lujo, es posible ayudar a la tripulación lanzando carbón a la sala de máquinas y hasta ver, desde fuera del barco, cómo navegaba y el momento exacto del choque contra el iceberg y su posterior hundimiento.

Fotos: Fever

Cuenta con escenarios temáticos, como el de la Gran Escalinata para tomarte fotos.

¿Dónde está la experiencia inmersiva del Titanic?

La experiencia inmersiva del Titanic se encuentra en el tercer piso del centro comercial Parque Las Antenas, en Iztapalapa.

Será un pop up temporal y en próximos días abrirá una exhibición permanente en el centro comercial Samara Satélite, en Ciudad Satélite.

Está disponible en distintos horarios: miércoles y jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; viernes de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La experiencia dura entre 45 minutos y una hora, aproximadamente.

¿Cuándo abrirá la experiencia inmersiva del Titanic?

La experiencia inmersiva de Titanic ya abrió en Parque Las Antenas, aunque en Samara Satélite lo hará a partir del 4 de septiembre.

¿Cuánto cuesta la entrada a la experiencia inmersiva de Titanic?

El costo del boleto general para entrar a la experiencia inmersiva de Titanic de Parque Las Antenas es de $200 pesos y $150 para niños, estudiantes y adultos mayores.

En el caso de Samara Satélite, la entrada general tendrá un costo de $325 y $250 pesos, respectivamente.

Más información y boletos en la página de Fever.

