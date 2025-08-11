Viajar sin miedo a perder la maleta ya es posible. Durante diciembre de 2024, Apple anunció la compatibilidad de su dispositivo AirTag con los lineamientos de ciertas aerolíneas.

No todas las compañías aéreas permiten viajar con este tipo de artefactos tecnológicos, pero por suerte hay algunas que incluso te dejan colocarlo en tu equipaje. Aquí te decimos cuáles son.

Rastrea tu maleta con ayuda de un AirTag. Foto: Pexels

Leer también ¿Qué hacer en la II Sección del Bosque de Chapultepec?

¿Qué es un AirTag y para qué sirve?

Un AirTag es un dispositivo de localización de Apple que permite rastrear objetos como llaves, mochilas y maletas desde la app "Buscar".

Además, los celulares de esta marca que ya cuentan con iOS 18.2 pueden monitorear la ubicación de su dispostivo en tiempo real, haciendo uso de un enlace seguro.

De momento, Apple es la única compañía que cuenta con rastreadores de objetos. Por eso, muchos viajeros los utilizan para cuidar sus pertenencias u objetos de gran valor.

En el caso de un vuelo en avión, si la compañía lo permite, el AirTag es perfecto para colocarse en la maleta documentada, pues el equipaje de mano siempre va en la cabina con el pasajero.

¿Qué aerolíneas permiten el uso de un AirTag?

En diciembre del año pasado, más de 15 aerolíneas integraron los AirTag en sus sistemas de equipaje gracias a la función "Buscar mi artículo" o "Find My" de Apple.

¿Cómo funciona? Los usuarios que viajan con estas compañías pueden consultar información sobre sus equipajes extraviados mediante un sistema de seguimiento inalámbrico.

De momento, las siguientes aerolíneas son quienes lo admiten:

Aer Lingus Air Canada Air New Zealand Austrian Airlines British Airways Brussels Airlines Delta Air Lines Eurowings Iberia KLM Royal Dutch Airlines Lufthansa Qantas Singapore Airlines Swiss International Air Lines Turkish Airlines United Airlines Virgin Atlantic Vueling

En nuestro país, Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris también permiten el uso de un AirTag en el equipaje documentado.

Descubre qué aerolíneas te dejarán usar el Airtag para rastrear tu equipaje. Foto: Pexels

¿Cómo usar la función "Find My" para encontrar tu maleta?

Toma en cuenta que, para usar esta función, tu maleta deberá tener un AirTag y éste necesita permanecer vinculado con la app "Buscar", disponible únicamente en iPhone.

Asimismo, verifica que tu celular cuente con iOS 18.2. Después, en caso de que se pierda tu equipaje, realiza lo siguiente:

Abre la app "Buscar" y ve a la pestaña de Ítems. Selecciona tu AirTag y da clic en "Compartir ubicación del artículo". Copia el enlace generado. Pégalo en el formulario de reclamación de la aerolínea.

Perder tu maleta ya no es una tragedia sin solución. Con un AirTag y un poco de previsión, hasta la misma aerolínea podrá ayudarte a rastrearla.

Leer también ¿Cuándo podrás ver 'La Gran Ola de Kanagawa' en CDMX?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters