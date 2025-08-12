Más Información
Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura
"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán
Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ha cancelado o demorado más de 200 vuelos en los últimos dos días por las lluvias, pidió a los pasajeros mantenerse alerta por posibles cambios ante los pronósticos de precipitaciones.
Esto luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertara por lluvias puntuales y actividad eléctrica para esta noche.
Por ello, el AICM pidió en X mantenerse alerta y en comunicación con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos.
Lee también: Profeco recupera 277 mil pesos a favor de afectados por demoras y cancelaciones en el AICM; brinda 135 asesorías
"Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo", señaló.
De igual manera pidió seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales.
De inundarse nuevamente las pistas de la Terminal 2 este sería el tercer día consecutivo que el AICM suspende operaciones aéreas.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr