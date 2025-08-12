El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ha cancelado o demorado más de 200 vuelos en los últimos dos días por las lluvias, pidió a los pasajeros mantenerse alerta por posibles cambios ante los pronósticos de precipitaciones.

Esto luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertara por lluvias puntuales y actividad eléctrica para esta noche.

Por ello, el AICM pidió en X mantenerse alerta y en comunicación con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos.

"Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo", señaló.

De igual manera pidió seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales.

De inundarse nuevamente las pistas de la Terminal 2 este sería el tercer día consecutivo que el AICM suspende operaciones aéreas.

