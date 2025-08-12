Más Información

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

El , que ha cancelado o demorado más de 200 vuelos en los últimos dos días por las lluvias, pidió a los pasajeros mantenerse alerta por posibles cambios ante los pronósticos de precipitaciones.

Esto luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () alertara por lluvias puntuales y actividad eléctrica para esta noche.

Por ello, el AICM pidió en X mantenerse alerta y en comunicación con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos.

Lee también:

Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

"Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo", señaló.

De igual manera pidió seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales.

De inundarse nuevamente las pistas de la Terminal 2 este sería el tercer día consecutivo que el AICM suspende operaciones aéreas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses