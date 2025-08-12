Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes en la capital del país provocaron el cierre de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que se sugiere a los usuarios tomar precauciones.

A través de su cuenta de X, la terminal aérea reportó que por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas.

De acuerdo con el AICM, se tenía previsto que las operaciones se reanudaran a las 6:00 de la mañana, sin embargo, hasta el momento no ha informado de la reapertura.

La lluvias de los últimos días han provocado afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cortesía Twitter @ederlogu

Debido a las precipitaciones, en el aeropuerto capitalino se realizaron trabajos de desalojo de agua pluvial que ocasionan encharcamientos en el área operativa.

Ante esta situación el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sugirió a los usuarios mantenerse en contacto con su aerolínea, para conocer el estatus de su vuelo.

#AIBJInforma

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Por el momento llevamos a cabo… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

¿Qué dicen las aerolíneas ante cierre de operaciones en AICM?

Debido a las condiciones meteorológicas en la CDMX, aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús indicaron que algunas de sus operaciones y vuelos podrían verse afectados, por lo que sugirieron a sus usuarios revisar el estatus de su vuelo.

Durante la madrugada, una lluvia generalizada, acompañada con actividad eléctrica, se registró en el Valle de México provocando inundaciones y encharcamientos en diversas vialidades importantes.

El AICM no fue el único que reportó afectaciones por las fuertes lluvias de este martes, la Metro también reportó el cierre de la estación Hangares de la Línea 5.

