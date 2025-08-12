Más Información

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes en la capital del país provocaron el cierre de operaciones en el (AICM), por lo que se sugiere a los usuarios tomar precauciones.

A través de su cuenta de X, la terminal aérea reportó que por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas.

De acuerdo con el AICM, se tenía previsto que las operaciones se reanudaran a las 6:00 de la mañana, sin embargo, hasta el momento no ha informado de la reapertura.

La lluvias de los últimos días han provocado afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cortesía Twitter @ederlogu
Debido a las precipitaciones, en el aeropuerto capitalino se realizaron trabajos de desalojo de agua pluvial que ocasionan encharcamientos en el área operativa.

Ante esta situación el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sugirió a los usuarios mantenerse en contacto con su aerolínea, para conocer el estatus de su vuelo.

¿Qué dicen las aerolíneas ante cierre de operaciones en AICM?

Debido a las condiciones meteorológicas en la CDMX, aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús indicaron que algunas de sus operaciones y vuelos podrían verse afectados, por lo que sugirieron a sus usuarios revisar el estatus de su vuelo.

Durante la madrugada, una lluvia generalizada, acompañada con actividad eléctrica, se registró en el Valle de México provocando inundaciones y encharcamientos en diversas vialidades importantes.

El AICM no fue el único que reportó afectaciones por las fuertes lluvias de este martes, la Metro también reportó el cierre de la estación Hangares de la Línea 5.

