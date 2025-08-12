Más Información

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación Hangares de la Línea 5 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en el exterior, provocada por la registrada este martes.

La medida, señaló el organismo, responde a protocolos de seguridad y protección civil para salvaguardar a las y los usuarios.

Cierran estación Hangares de la Línea 5 del Metro por acumulación de agua. Foto: Captura de pantalla
Cierran estación Hangares de la Línea 5 del Metro por acumulación de agua. Foto: Captura de pantalla

El resto de las estaciones de la Línea 5 opera con normalidad y continúa brindando servicio. Autoridades exhortan a la población a tomar previsiones al planificar sus traslados.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses