El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Hangares de la Línea 5 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en el exterior, provocada por la fuerte lluvia registrada este martes.
La medida, señaló el organismo, responde a protocolos de seguridad y protección civil para salvaguardar a las y los usuarios.
Cierran estación Hangares de la Línea 5 del Metro por acumulación de agua. Foto: Captura de pantalla
El resto de las estaciones de la Línea 5 opera con normalidad y continúa brindando servicio. Autoridades exhortan a la población a tomar previsiones al planificar sus traslados.
