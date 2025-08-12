El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Hangares de la Línea 5 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en el exterior, provocada por la fuerte lluvia registrada este martes.

La medida, señaló el organismo, responde a protocolos de seguridad y protección civil para salvaguardar a las y los usuarios.

Cierran estación Hangares de la Línea 5 del Metro por acumulación de agua. Foto: Captura de pantalla

El resto de las estaciones de la Línea 5 opera con normalidad y continúa brindando servicio. Autoridades exhortan a la población a tomar previsiones al planificar sus traslados.

