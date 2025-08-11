Más Información
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que para este martes 12 de agosto de 2025, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en algunos estados del país.
Asimismo, advirtió de posible caída de granizo en el occidente y centro de México, por lo que se pronostican lluvias puntuales e intensas en estados como Jalisco y Colima.
Finalmente, indicó que una vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, lo que propiciará lluvias fuertes y chubascos.
Pronóstico de lluvias para el martes 12 de agosto de 2025:
- Lluvias muy fuertes a puntuales intensas:: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Michoacán, Guerrero y Estado de México.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas: Baja California y Baja California Sur.
La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos.
Además, alertó que las rachas de viento fuertes podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó a la población seguir indicaciones de Protección Civil.
Pronóstico de viento para el martes 12 de agosto de 2025:
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y Baja California (con posibles tolvaneras).
