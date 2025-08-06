Más Información

La Comisión Nacional del Agua () intensificó la revisión administrativa de concesiones y permisos de descargas de aguas residuales, con el fin de evitar la venta ilegal de agua, determinar su validez y evitar afectaciones a los acuíferos, ríos, lagos, lagunas, presas o canales.

La dependencia informó que también se analizan las denuncias recibidas en el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales, a partir de lo cual se iniciarán los procedimientos correspondientes.

Como resultado de estos esfuerzos, el 29 de julio, personal de la Conagua, adscrito a la Gerencia de Inspección y Medición, clausuró una descarga industrial ganadera que operaba de manera ilegal en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Con esto, se suspendió el derrame de materia orgánica en un arroyo.

Asimismo, el 31 de Julio, en Zacatecas se clausuró un pozo profundo que operaba ilegalmente para la venta de agua en pipas en el centro de la capital del estado.

La explicó que, en ambos casos, se seguirán los procedimientos correspondientes para determinar su situación y acabar con la afectación a los recursos hídricos, para el beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Para detener el uso ilegal de nuestros recursos hídricos, la exhortó a la población a denunciar irregularidades en el uso de aguas y bienes nacionales.

Adelantó que va a trabajar junto con las autoridades estales y locales, así como con la comunidad, para asegurar un acceso legal y sostenible del agua.

