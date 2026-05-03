Senadores y diputados de Morena se pronunciaron por modificar estatutos del partido y establecer filtros para evitar que candidatos vinculados a la delincuencia lleguen a cargos de elección popular.

De cara a la celebración, este domingo, del Congreso Nacional de Morena, que designará a Ariadna Montiel como nueva líder nacional del partido, y aunque no forma parte de la agenda que se abordará en dicho encuentro, algunos morenistas plantean que el partido debe garantizar que el perfil de los candidatos no sea cuestionable.

La senadora Guadalupe Chavira fue cuestionada por el caso Rocha Moya y las acciones que deben tomarse en Morena; expuso que ello debe “detonar algunos esquemas para filtrar con mejores condiciones a quienes aspiramos a participar en las contiendas internas de Morena y también para las elecciones constitucionales. Es necesario fortalecer los mecanismos de selección de candidatos para evitar este tipo de situaciones”.

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En entrevista con EL UNIVERSAL reconoció que en 2024, por ser un gran movimiento, se buscaron alianzas en todos los territorios de la nación, se decantaron perfiles y se eligieron candidatos de manera práctica, pero no con la rigurosidad que se requería.

“Yo creo que sí se requiere una modificación a los estatutos de Morena, a los métodos de selección y se va a necesitar probada militancia y, en el caso de que sean externos, pues existir alguna plataforma mínima de ética, honestidad”.

Agregó que también se requiere un filtro de antecedentes no penales como requisito al momento del registro como aspirantes a algún cargo, no sólo en las campañas, sino en las precampañas o procesos internos de Morena, sumado al registro que tengan que hacer ante las autoridades electorales.

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“Debe existir un filtro en los procesos constitucionales independientemente de lo que aplique el instituto electoral también nosotros como partido, pues debemos de hacer un ejercicio de entregar información, ya como legisladores, alcaldes o gobernadores cada seis meses sobre nuestros bienes”.

Recordó que cuando fue delegada en Milpa Alta bajo las siglas del PRD se realizaba esa práctica cada seis meses, “le entregábamos información al partido a nivel estatal donde cruzaba nuestra declaración patrimonial con nuestros estados financieros o bancarios, sumado a una carta de antecedentes no penales”.

Guadalupe Chavira expuso que se deben replicar estos esquemas en Morena, “ya por la emoción de llegar al poder no se tuvo el cuidado en tener esos filtros, por lo que va a ser necesario, es urgente que en el próximo Congreso Nacional de Morena cerremos filas en dos cosas: asegurar que la ética en la política sea lo que mantenga unido este movimiento. Y que quienes se han equivocado, pues no les vamos a extender un manto de protección y cheques en blanco”.

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Consideró que las autoridades van a determinar si existe responsabilidad en el caso de Rubén Rocha y otros funcionarios, pero para evitar este tipo de situaciones es necesario fortalecer los mecanismos de selección, para quienes son militantes, externos y los que llegan por tómbolas, para evitar sorpresas.

“A los órganos de dirección de Morena les falta debatir más, construir más, buscar más acuerdos y menos escándalo. Hace falta no estar viendo la paja en el ojo ajeno cuando tenemos la viga de adentro”, indicó.

El senador Saúl Monreal consideró en que para evitar que se cuelen perfiles vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, Morena debe establecer candados.

Dijo que se debe garantizar que todas aquellas personas que busquen ser postuladas por Morena para un cargo de elección popular, pasen por un proceso de revisión exhaustiva de trayectorias y antecedentes. “Debe haber incluso un tipo de carta de no antecedentes penales, una carta de revisión para que se asegure que no tenga algún expediente y, sobre todo, algún antecedente con miembros de la delincuencia organizada”.

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Saúl Monreal aclaró que no se requiere modificar los estatutos partidarios, pues sería suficiente con establecer un lineamiento al respecto como un filtro para quien desee postularse.

Para el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no es necesario que Morena establezca ningún tipo de filtro o modificación en la selección de candidatos a raíz del caso de Rocha y de Enrique Inzunza, porque no hay pruebas y el mejor filtro “es el pueblo y las encuestas”.

“El filtro más importante, fuerte, es mantener los principios fundacionales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que nos está vigilando, señalando. Cuando el pueblo opina bien de ti es porque tienes una congruencia”.

Lucía Trasviña, senadora, expuso que en los acuerdos emanados de las últimas asambleas de Morena se ha establecido de manera reiterada la revisión puntual y profunda de actores políticos que aspiren a cargos públicos de elección popular.

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“Esto como una medida de garantía para el electorado, de llevar a quienes con características propias de probidad, honestidad y ánimo de servicio (...), sean elementos claves de competitividad y calificada por el pueblo como un acto pleno del ejercicio soberano popular”.

En la Cámara de Diputados, la diputada y exministra Olga Sánchez Cordero señaló que “no debe haber tolerancia a la corrupción, cero impunidad”, y se debe fortalecer el mecanismo para elegir candidatos, y que no se decidan por compadrazgos.

“Yo creo que la comisión de elecciones de cada partido político debe ser muy escrupuloso en hacer una evaluación de los candidatos, con todo lo que esto significa, antecedentes, perfiles, honestidad, su trabajo, suficiencia, y no porque sea el compadre, el tío o el pariente, quien vaya como candidato. Tiene que haber candidatos verdaderamente de lujo, y cuando los candidatos de lujo me refiero con esto sin corrupción, que sepan de gobierno. Hay presidentes o presidentas municipales que llegan a ser alcaldes o alcaldesas y no tiene la más remota idea de cómo gobernar un municipio, eso nos ha pasado mucho”, comentó.

Dijo que las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa “es un tema de Estado, es un tema que, en mi opinión personal, debió haberse tratado en privado”.

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“Yo creo que se debió haber tratado como exige la diplomacia internacional, en una audiencia privada”, subrayó.

Al respecto, explicó que se deben fortalecer a las “fiscalías con la capacidad de integrar carpetas de investigación, con todas las pruebas contundentes para que puedan tener éxito ante los tribunales, y no fracase la investigación que hagan”.

Por su parte, el diputado Alejandro Carbajal coincidió en que se deben reforzar los mecanismos para elegir a los candidatos que participarán en las elecciones representando a Morena, incluso con exámenes sicológicos.

“Creo que es de habilidades, examen sicológico a todos los candidatos para ver su perfil sicológico”, dijo en entrevista con este rotativo.

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En cuanto al apoyo mostrado por su bancada al gobernador Rubén Rocha en octubre de 2024, cuando fue señalado por Ismael El Mayo Zambada de tener nexos con el narcotráfico, dijo que se debe tomar con reservas.

“En el caso de que sea culpable, se le tiene que castigar, de mi parte no hay apoyo, simplemente que se investigue, no podríamos tampoco declararlo culpable mientras no se investigue. Yo creo que el partido debe tomar mayor seriedad en cuanto a sus declaraciones en este tipo de situaciones”, manifestó.

Sin embargo, Carbajal Hidalgo aseguró que las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya tienen “tintes políticos internacionales”, pero eso no debe evitar que su partido investigue el caso.

“Morena tiene la obligación de investigar exhaustivamente, no nada más a Rocha Moya, sino a otros funcionarios y también a todos aquellos que quieran competir, no nada más si tienen algún antecedente, sino también cuál es su antecedente familiar y si tienen también prioridad para poder competir por un cargo público”, expuso.

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Asimismo, el diputado morenista criticó lo que llamó “arribismo” de perfiles de otros partidos hacia Morena.

“Nosotros advertíamos hace mucho tiempo que Morena debía generar perfiles que no vinieran necesariamente del viejo régimen, y eso es también consecuencia del arribismo y de sumar por sumar perfiles que no tiene la probidad para poder conducir un estado o una entidad”, subrayó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada Maribel Solache González afirmó que los filtros actuales de Morena para elegir a sus candidatos sí son efectivos.

“Los filtros son grandes. No creo que sea fácil postularse para ser candidato de Morena porque hay filtros, uno firma papeles bajo protesta de decir verdad”, explicó.

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Añadió que las acusaciones contra miembros de Morena por presuntos nexos con el crimen organizado no afectan al partido de cara a la elección del próximo año, en la que se elegirán diversas gubernaturas y se renovará el Congreso de la Unión, entre otros cargos públicos.

“Yo no lo creo [que afecten las acusaciones]. Yo ahorita he visto que toda la gente tiene buenos perfiles y la gente los vota, sobre todo el pueblo. Yo al gobernador le he visto dos veces en mi vida, cuando tomó el cargo y cuando fue a la Cámara de Diputados, a mí me tocó recibirlo, fui una de las personas que nos tocó recibirlo”, comentó.

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