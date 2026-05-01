El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, expresó su apoyo a la candidatura de la exsecretaria de bienestar, Ariadna Montiel, a la dirigencia nacional de Morena.

A través de su cuenta de X, Delgado compartió que desayunaron juntos y hablaron acerca de diferentes anécdotas, reflexiones de dicho partido político y los cambios hechos en México desde 2018.

"Ariadna es una mujer de convicciones que ha dedicado toda su vida a la causa de la transformación. En todas sus acciones de manifiestan los valores aprendidos directamente del presidente López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum".

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Agregó que le dio "un enorme gusto" cuando Montiel le confirmó su intención de postularse en el Congreso Nacional morenista, a celebrarse el domingo.

"Estoy seguro que toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027 para que nuestra patria siga adelante con la revolución de las consciencias y el #HumanismoMexicano ¡Éxito compañera!".

El pasado 28 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Ariadna Montiel dejaba dicha dependencia a cargo de los distintos programas sociales. En su lugar quedó Leticia Ramírez Amaya.

Cabe mencionar que Mario Delgado fungió como dirigente nacional de Morena de noviembre de 2020 a octubre de 2024. Anoche, Luisa María Alcalde se despidió de este cargo en el podcast La Moreniza a causa de que el próximo lunes 4 de mayo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

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