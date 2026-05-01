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El director general del Instituto Politécnico Nacional () Arturo Reyes Sandoval informó que por primera vez en la historia de la institución integrantes del Consejo General Consultivo sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública, , para plantear necesidades presupuestales.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el directivo señaló que durante el encuentro se entregó un escrito formal para solicitar una que permita atender las demandas de la comunidad politécnica y fortalecer su contribución al desarrollo del país.

Reyes Sandoval agradeció al titular de la SEP por recibir a la representación del Politécnico y destacó que la institución mantiene su compromiso histórico con el lema “La Técnica al Servicio de la Patria”.

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Indicó que la gestión de mayores recursos busca responder a las necesidades académicas, de infraestructura y de crecimiento del IPN, en beneficio de estudiantes, docentes e investigadores.

El director general subrayó que el trabajo institucional continuará enfocado en consolidar el papel del Politécnico como una de las principales casas de estudios del país, al tiempo que reiteró el espíritu de identidad politécnica con el tradicional “¡Huélum!”.

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