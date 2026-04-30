Ante las manifestaciones planeadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para este viernes 1 de mayo, Mario Delgado Carrillo expresó que “no hay necesidad” y que el gobierno federal siempre los ha atendido.

“Mañana van a venir a entregar su pliego petitorio, los voy a recibir junto con la Secretaría de Gobernación y hay comunicación permanente. Siempre les hemos dicho que no hay necesidad de tener este tipo de expresiones, aunque evidentemente somos respetuosos”, expresó el secretario de Educación Pública.

La CNTE anunció que este viernes saldrá a las calles para exigir aumento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que esta legislación impide una jubilación digna para el magisterio.

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Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma y se reúnen en la Torre del Caballito (19/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La movilización partirá a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del Día del Trabajo, aunque hasta el momento no se ha confirmado la participación de otros contingentes sindicales.

Mario Delgado alista reunión con secretarios de Educación estatales

Durante la conferencia matutina de este jueves 30 de abril, el titular de la SEP informó que el próximo 7 de mayo se reunirá con todos los secretarios de Educación porque han solicitado modificaciones al calendario escolar por cuestiones climáticas y otras circunstancias.

“Estamos hablando sí, también por el Mundial y por varias circunstancias, dependiendo del estado. Por ejemplo, Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido, adelantar (el fin del ciclo escolar). Tienen ellos la posibilidad de modificar el calendario, vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto”, explicó.

Explicó que la siguiente semana se tendrá una respuesta, a partir de la evaluación de todos los secretarios estatales de Educación, ante la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar antes de que inicien los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en México.

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