La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez Palomino, de partido Juntos por el Perú, a ser respetuosos de la voluntad popular expresada en las urnas y acatar los resultados finales que dará a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El presidente de la Copppal, Alejandro Moreno, pidió a ambos aspirantes a tener calma y asumir con responsabilidad los resultados finales que la ONPE presentará, conforme a los tiempos que marcan las leyes electorales de Perú, una vez que se resuelvan todas las impugnaciones presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al recibir el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Copppal en Perú, Moreno felicitó a los 65 observadores de 20 países que estuvieron desplegados en territorio peruano para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así como al jefe de la Misión, ministro Rafael Santos, y al director del Observatorio Electoral, Sebastián Hagobian, “por el trabajo profesional, responsable y de gran compromiso con la democracia”.

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“Ha sido una gran misión que pudo dar seguimiento puntual a una elección que nadie debe manchar, porque transcurrió en un marco de civilidad, respeto y con una enorme presencia de observadores electorales nacionales e internacionales que, en un marco de libertad dimos fe de la transparencia, legalidad y el correcto desarrollo de la jornada electoral”, destacó.

Dijo que ser demócrata implica aceptar y respetar las reglas del juego democrático en todo momento, lo que significa reconocer los resultados tanto en la victoria como en la derrota, porque el verdadero compromiso con la democracia radica en saber gobernar con legitimidad cuando se gana y ejercer una oposición responsable y pacífica cuando se pierde.

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“Quienes participamos en política tenemos claro que en democracia se gana o se pierde por un voto y hay que acatar siempre, en un compromiso con la República, el mandato de los ciudadanos”, señaló.

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Informó que la Copppal seguirá coadyuvando, en un marco de respeto a la soberanía de Perú, para que se puedan encontrar espacios de diálogo que ayuden a superar los problemas entre los actores políticos, como lo ha hecho la organización en diferentes países de la región, desde su fundación a finales de la década de los 70´s.

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Indicó que hoy el pueblo peruano demanda poner fin a la polarización y “quien gane está obligado a convocar a un gobierno de reconciliación nacional, que le de gobernabilidad al país”, así como reconstruir el sistema de partidos, “que hoy es sumamente frágil”.

em/LL