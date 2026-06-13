Mundo | 13-06-26 | 22:12 | Actualizada | 13-06-26 | 22:12 |

Cientos de simpatizantes del izquierdista Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la Presidencia de contra la derechista Keiko Fujimori, marcharon este sábado en Lima junto a un fuerte resguardo policial para pedir transparencia en el escrutinio de los votos y rechazar una eventual victoria de la líder de Fuerza Popular.

Con el escrutinio al 98,552 %, Fujimori gana la segunda vuelta presidencial con una ventaja de 18.500 votos al haber recibido un 50,051 % del sufragio frente al 49,949 % obtenido por Sánchez.

Simpatizantes de Roberto Sánchez se movilizan en Lima para exigir transparencia en el conteo de votos de la elección presidencial (13/06/2026). Foto: AFP
Simpatizantes de Roberto Sánchez se movilizan en Lima para exigir transparencia en el conteo de votos de la elección presidencial (13/06/2026). Foto: AFP

Los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las 1.340 actas impugnadas, observadas y que contienen errores materiales, un proceso que aún se extenderá varios días e incluso semanas.

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A la espera de que se defina el resultado oficial, el partido de Sánchez, , ha alertado de indicios de presuntas irregularidades en mesas de votación en la capital, en regiones del norte donde Fujimori tiene más respaldo y también en el extranjero.

Una estatua del Paseo de los Héroes fue cubierta con plástico como medida preventiva ante la marcha de simpatizantes de Roberto Sánchez en Lima (13/06/2026). Foto: AFP
Una estatua del Paseo de los Héroes fue cubierta con plástico como medida preventiva ante la marcha de simpatizantes de Roberto Sánchez en Lima (13/06/2026). Foto: AFP

Así, colectivos, sindicatos y simpatizantes del izquierdista se concentraron la tarde del sábado en la emblemática Plaza San Martín del centro de y llegaron hasta la sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para defender "la voluntad popular" expresada en las urnas y exigir total transparencia durante la etapa de revisión de actas.

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Durante la protesta se vieron carteles de Fujimori caracterizada como una rata y como un demonio y los presentes expresaron su rechazo ante un eventual gobierno de la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori.

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Además, poco antes de la marcha, Juntos por el Perú denunció en un comunicado que la Municipalidad de Lima, a cargo del partido ultraconservador Renovación Popular, cercó gran parte del centro histórico de la ciudad, "vulnerando el libre tránsito y el derecho a la protesta" y calificó esta medida como "respuesta política arbitraria, inconstitucional e ilegal".

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Partidarios de Roberto Sánchez se manifiestan en Lima mientras continúa el conteo de votos de la elección presidencial peruana (13/06/2026). Foto: AFP
Partidarios de Roberto Sánchez se manifiestan en Lima mientras continúa el conteo de votos de la elección presidencial peruana (13/06/2026). Foto: AFP

La manifestación también contó con la presencia de simpatizantes provenientes de distintas regiones del interior del país y familiares de las víctimas asesinadas en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios del 2023, que apoyaban al expresidente Pedro Castillo (2020-2021) a quien Sánchez promete sacar de prisión.

También hubo protestas en otros puntos del país como Chiclayo, en el norte, y Arequipa, Puno y Ayacucho en el sur.

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