La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México invitó a padres de niñas y niños de entre 8 y 12 años a participar en Copal Kids, un curso de verano gratuito.

A través de sus redes sociales, la dependencia indicó que llevará a cabo del 3 al 7 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en el Parque Ecológico Yecahuizotl.

Indicó que las infancias podrán aprender sobre el cuidado del medio ambiente con actividades recreativas y de educación ambiental enfocadas en el conocimiento de las áreas naturales protegidas y el trabajo que realizan los combatientes forestales para su conservación.

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El registro se realizará mediante un formulario en línea y el cupo será limitado.

Señaló que la inscripción quedará confirmada únicamente a través de un correo electrónico enviado por los organizadores.

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Como parte de los requisitos, la madre, padre o tutor deberá firmar una carta responsiva y entregar una copia de una identificación oficial el día que se indique; además, la Sedema informó que se creará un grupo de WhatsApp para mantener comunicación directa con los padres o tutores de las y los participantes y compartir información relacionada con las actividades.

El link del registro es: Curso de Verano - Copal kids

Aprender, jugar y descubrir la naturaleza también es parte del verano. Ven a Copal Kids y disfruta de una experiencia pensada para las niñas y los niños.



Te esperamos del 3 al 7 de agosto, de 10:00 a 13:00 h, en el Parque Ecológico Yecahuizotl.



Regístrate:… pic.twitter.com/9HywL61Smk — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 28, 2026

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