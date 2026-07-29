[Publicidad]
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México invitó a padres de niñas y niños de entre 8 y 12 años a participar en Copal Kids, un curso de verano gratuito.
A través de sus redes sociales, la dependencia indicó que llevará a cabo del 3 al 7 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en el Parque Ecológico Yecahuizotl.
Indicó que las infancias podrán aprender sobre el cuidado del medio ambiente con actividades recreativas y de educación ambiental enfocadas en el conocimiento de las áreas naturales protegidas y el trabajo que realizan los combatientes forestales para su conservación.
Lee también Jubilados, vecinos y colectivos saldrán a las calles; prevén al menos 11 movilizaciones este miércoles en la CDMX
El registro se realizará mediante un formulario en línea y el cupo será limitado.
Señaló que la inscripción quedará confirmada únicamente a través de un correo electrónico enviado por los organizadores.
[Publicidad]
Como parte de los requisitos, la madre, padre o tutor deberá firmar una carta responsiva y entregar una copia de una identificación oficial el día que se indique; además, la Sedema informó que se creará un grupo de WhatsApp para mantener comunicación directa con los padres o tutores de las y los participantes y compartir información relacionada con las actividades.
El link del registro es: Curso de Verano - Copal kids
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Coppal advierte "uso político de la justicia" en caso Ruffo Appel; condena "mensaje de intimidación" para la oposición
Mundo
Indocumentados en EU rozaron los 16 millones en 2024; migrantes de Centro y Sudamérica desplazan a mexicanos
Universal Deportes
Canelo Álvarez apoya con 80 mil pesos a joven promesa del boxeo mexicano
Espectáculos
Natalie Portman presume su pancita de embarazo a los 44 años y comparte la emoción por la llegada de su bebé
Espectáculos
Gema Garoa se abre de más y se le ve todo, así fue el descuido de la actriz en LCDLFMX4
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Sheinbaum habla del T-MEC, Ayotzinapa y el sargazo
Al día
Habitantes bloquearon avenida del Imán, rechazan construcción de la Línea 4 del Cablebús
Al día
Peligra el precio de la tortilla, tortilleros acusan que las autoridades han incumplido sus promesas