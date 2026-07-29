La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 29 de julio se tiene previsto una movilización de la Alianza Nacional de Jubilados a las 9 horas, en la Torre Ejecutiva de Pemex, exigen que se revise y corrija el segundo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que genera efectos retroactivos y vulnera derechos adquiridos de trabajadores jubilados y el monto de sus jubilaciones; así como un servicio médico digno y certeza jurídica.

El colectivo Vida para Todas se manifestará a las 10:30 horas en los juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, para apoyar a los familiares de una mujer victima de desaparición forzada y feminicidio.

El grupo Cuerpos en Resistencia se reunirá a las 13 horas en el Centro Comercial Santa Fe, para realizar la acción colectiva "Explotación laboral", en la que realizarán un performance a favor de las 40 horas de trabajo en México.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

La Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco se reunirá en la avenida México Coyoacán, esquina Palomar, para el Mitin "EI pueblo no se vende, se defiende", para exigir un alto a los megaproyectos comerciales e inmobiliarios inconsultos que provocan un impacto de gentrificación en la demarcación.

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La Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México se reunirán en la Secretaria de la Contraloría General, a las 16 horas, exigen basificación y dígito sindical, renivelación salarial y prestaciones universales; así como en contra de neoliberalismo laboral y de la privatización del sector público en la Ciudad de México.

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Vecinos de la colonia Cove se manifestarán a las 15 horas en el Cetram de Observatorio, exigen atención a las afectaciones de movilidad falta de servicios y daños en la zona, derivados de la construcción de la linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

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Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan se manifestarán a las 20 horas en el conjunto habitacional para denunciar incidentes de vulneración a la seguridad de las familias de la unidad habitacional y la deficiente atención a sus demandas por parte de autoridades de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

El Frente Popular de la Montaña de Guerrero protestará a lo largo del día en la Torre del Bienestar, para solicitar la aclaración del desvío de los recursos económicos del programa "Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos".

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El grupo Lleca Escuchando la Calle se reunirá en la Secretaría de Gobierno a las 17 horas, para solicitar ser integradas al "Programa a Trabajadoras Sexuales de Tlalpan", en el cual se busca atender a mujeres cisgénero y trans que ejercen el trabajo sexual y cuyos ingresos disminuyeron hasta un 70% debido a las obras de la ciclovía en la calzada de Tlalpan.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

LL