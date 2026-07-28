Cuernavaca, Mor. - Banco Azteca condenó el asesinato de su colaboradora Danya Marino Díaz, perpetrado la noche del domingo en el municipio de Jiutepec, mientras esperaba su ruta (transporte público) para regresar a su hogar. Con el crimen de la joven suman 68 mujeres asesinadas en este año en Morelos.

“Lo ocurrido es inadmisible. Nadie debería perder la vida al intentar volver a casa tras su jornada de trabajo. No podemos permitir que la violencia se normalice ni que la impunidad se vuelva costumbre. Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que esclarezca plenamente este crimen y lleve a los responsables ante la justicia”, demandó la empresa privada y afirmó que darán seguimiento puntual al desarrollo de las investigaciones.

Danya salió de trabajar



Esperaba el transporte para regresar a casa



Ahí fue asesinada



La violencia en Morelos le quitó la vida@BancoAzteca exige justicia para Danya pic.twitter.com/2GpyqTqCMy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 28, 2026

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Los ejecutores del feminicidio, conforme con datos preliminares, viajaban en motocicleta sobre el Paseo Cuauhnáhuac, a la altura de la colonia Bugambilias, y el atentado ocurrió en un paradero del transporte público ubicado en el crucero de Packsa, con dirección a Cuernavaca. Tras la agresión, los responsables huyeron sin ser detenidos.

El ataque armado movilizó a las corporaciones de seguridad tras reportes al 911 por detonaciones de arma de fuego. Al lugar llegaron paramédicos municipales para brindar los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos.

Elementos de la Policía Morelos y fuerzas preventivas implementaron un perímetro de seguridad con acordonamiento para proteger la evidencia en la escena del crimen. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

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dmrr/cr