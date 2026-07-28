Estados | 28-07-26 | 16:16 |

Cuernavaca, Mor. - Banco Azteca condenó el asesinato de su colaboradora , perpetrado la noche del domingo en el municipio de Jiutepec, mientras esperaba su ruta (transporte público) para regresar a su hogar. Con el crimen de la joven suman 68 mujeres asesinadas en este año en Morelos.

“Lo ocurrido es inadmisible. Nadie debería perder la vida al intentar volver a casa tras su jornada de trabajo. No podemos permitir que la violencia se normalice ni que la . Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que esclarezca plenamente este crimen y lleve a los responsables ante la justicia”, demandó la empresa privada y afirmó que darán seguimiento puntual al desarrollo de las investigaciones.

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Los ejecutores del feminicidio, conforme con datos preliminares, viajaban en motocicleta sobre el Paseo Cuauhnáhuac, a la altura de la colonia Bugambilias, y el atentado ocurrió en un paradero del transporte público ubicado en el crucero de Packsa, con dirección a Cuernavaca. Tras la agresión, los responsables huyeron sin ser detenidos.

El ataque armado movilizó a las corporaciones de seguridad tras reportes al 911 por detonaciones de arma de fuego. Al lugar llegaron paramédicos municipales para brindar los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos.

Elementos de la Policía Morelos y fuerzas preventivas implementaron un perímetro de seguridad con acordonamiento para proteger la evidencia en la escena del crimen. Hasta el momento de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

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dmrr/cr

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