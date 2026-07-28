Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a seis integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Ricardo Osuna Tirado, alias "El Tío", identificado como operador financiero de la facción "Los Chapitos".

Los seis hombres fueron detenidos en un operativo conjunto de fuerzas federales en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en el que les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como dinero en efectivo y diversas dosis de fentanilo.

Después, en audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra Ricardo Osuna Tirado, "El Tío", por lavado de dinero, delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana y posesión de cargadores, cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

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En tanto Marcelo “N”, José Manuel “N”, José “N”, Jano “N” y Alejandro “N” fueron acusados por la posible comisión de los ilícitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetamina y fentanilo, posesión de cartuchos, cargadores y de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de los justiciables, sin embargo, la defensa de los integrantes de "Los Chapitos" solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que en continuación de la audiencia inicial la autoridad judicial determine su situación jurídica.

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Por el momento, a los seis detenidos se les dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán presos en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 8 "Nor-Poniente", ubicado en Guasave, Sinaloa, informó la FGR.

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