El gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Ricardo Ozuna Tirado, alias “El Tío”, de 49 años, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción “Los Chapitos”, en el municipio de La Cruz de Elota.

De acuerdo con la información compartida en el perfil de X de la dependencia federal, en la operación se detuvo a cinco personas más, entre ellas Marcelo Eduardo Mendoza Ramirez, José Manuel Félix Covarrubias, Jano Alonso López Ruiz, José Manuel Sosa Carrasco, y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

También fue aprehendido Alejandro Coronel Reyes Junior, de nacionalidad estadounidense, a quienes les aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, aproximadamente 100 mil dólares, celulares, computadores, dos vehículos y dos inmuebles.

En Mazatlán, Sinaloa, autoridades detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador de una célula vinculada a “Los Chapitos”. Foto: Especial

La acción se llevó a cabo en coordinación de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

En Mazatlán, Sinaloa, autoridades detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador de una célula vinculada a “Los Chapitos”. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad informó que derivado de labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancias fijas y móviles, los uniformados identificaron en el municipio de Mazatlán, dos inmuebles utilizados para la comisión de delitos, por lo que implementaron un cerco de seguridad que dio como resultado la detención de seis personas relacionadas con actividades delictivas.

A los detenidos se les hicieron de conocimiento sus derechos de ley y, junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación legal.

[Publicidad]

El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales y detener a los generadores de violencia.

apr