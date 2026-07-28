El nombre de Cecilia Lee se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas, aunque no precisamente por sus logros deportivos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La taekwondoín mexicana quedó en el centro de la polémica después de que una página deportiva de Guatemala celebrara su derrota en la final ante Alejandra Higueros con una publicación que fue señalada por su carácter discriminatorio.

Tras conquistar la medalla de plata, Lee fue mencionada por la cuenta Liga Nacional GT, que insinuó que la delegación mexicana había recurrido a una atleta extranjera para competir en el certamen, haciendo referencia a sus rasgos físicos y ascendencia. En la publicación, el medio se refirió a la deportista como una supuesta “coreana”, comentario que de inmediato generó críticas entre usuarios.

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"México llevó a la surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de taekwondo femenino, una disciplina donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial", escribieron.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Tanto el Comité Olímpico Mexicano como la propia atleta rechazaron el mensaje y señalaron que se trataba de una publicación basada en estereotipos. Lee respondió mediante sus redes sociales con un mensaje en el que defendió con firmeza su identidad y manifestó el orgullo que siente por representar a México en competencias internacionales.

"Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad".

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Ante la presión y el rechazo generado en redes sociales, Liga Nacional GT terminó emitiendo un comunicado para ofrecer disculpas a la deportista mexicana, quien ya suma dos preseas en la justa regional. La página aseguró que su publicación fue malinterpretada y negó que existiera una intención racista o discriminatoria detrás del mensaje.

"En ningún momento nuestra publicación tuvo fines de racismo o discriminación. Desafortunadamente se interpretó así en diversos sectores de la población mexicana. Consideramos que muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real", señaló el medio guatemalteco en su pronunciamiento.