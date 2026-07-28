[Publicidad]
Culiacán, Sin.- En la capital del estado, tres personas del sexo masculino que viajaban en un vehículo Toyota Corolla, con reporte de robo fueron detenidos, al ser revisados, se les encontró cuatro armas de fuego, catorce cargadores abastecidos y 330 cartuchos útiles para fusiles automáticos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que una llamada ciudadana anónima alerto a las corporaciones sobre personas armadas que viajaban en un vehículo, por la zona del corredor automotriz de la ciudad de Culiacán.
Con los datos y características del vehículo en el que se desplazaban, elementos de la Policía Estatal Preventiva iniciaron un patrullaje por el boulevar Pedro Infante, hasta que lo localizaron, parados en un semáforo, por lo que procedieron a retenerlos e inspeccionar la unidad Toyota.
Lee también Empresa que aplicó examen en UNAM tiene docenas de contratos millonarios; INE y Judicatura, entre sus clientes
Los tres civiles llevaban un rifle calibre 7.62mm, un fusil calibre 5.56mm, una pistola calibre.40 y una pistola calibre nueve milímetros, catorce cargadores abastecidos, 330 cartuchos útiles y la unidad en la que viajaban tiene reporte de robo.
Tanto los civiles, como las armas y demás indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra la carpeta de investigación correspondiente por la portación de las armas y el uso de un vehículo robado.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Techbit
¡No es tu internet! Usuarios reportan fallas en Spotify
Metrópoli
Gobierno de CDMX afirma que hay presencia permanente en la Alameda Central; buscan evitar desbordamiento del comercio informal
Nación
INE monitoreará más de 70 espacios de radio y tv para elecciones 2027; publican acuerdo en el DOF
Espectáculos
Harry Styles y los momentos que cambiaron para siempre su carrera
Espectáculos
¿Se confirma que RoRo sí tenía ventaja sobre Rivers? Tiktoker se da martillazos para demostrarlo
Espectáculos
¿RoRo mintió para tener ventaja sobre Rivers? Ibai rompe el silencio sobre La Velada del Año VI
Al día
¿Qué es el reto de las 48 horas? Alertan por peligroso reto viral que pone en riesgo a menores de edad
Espectáculos
¿TV Azteca corrió a una reportera por accidentarse mientras trabajaba? Kariana Colmenero rompe el silencio