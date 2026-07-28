Culiacán, Sin.- En la capital del estado, tres personas del sexo masculino que viajaban en un vehículo Toyota Corolla, con reporte de robo fueron detenidos, al ser revisados, se les encontró cuatro armas de fuego, catorce cargadores abastecidos y 330 cartuchos útiles para fusiles automáticos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que una llamada ciudadana anónima alerto a las corporaciones sobre personas armadas que viajaban en un vehículo, por la zona del corredor automotriz de la ciudad de Culiacán.

Con los datos y características del vehículo en el que se desplazaban, elementos de la Policía Estatal Preventiva iniciaron un patrullaje por el boulevar Pedro Infante, hasta que lo localizaron, parados en un semáforo, por lo que procedieron a retenerlos e inspeccionar la unidad Toyota.

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Los tres civiles llevaban un rifle calibre 7.62mm, un fusil calibre 5.56mm, una pistola calibre.40 y una pistola calibre nueve milímetros, catorce cargadores abastecidos, 330 cartuchos útiles y la unidad en la que viajaban tiene reporte de robo.

Tanto los civiles, como las armas y demás indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra la carpeta de investigación correspondiente por la portación de las armas y el uso de un vehículo robado.

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