El secretario del trabajo y previsión social, Marath Baruch Bolaños López, sostuvo una reunión de trabajo con las familias de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, para informar sobre los avances del rescate, escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a los compromisos del gobierno de México con la finalidad de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación integral.

Durante la reunión informó que al momento han sido recuperados los cuerpos de 36 mineros, de los cuales 31 ya fueron identificados y 28 entregados “dignamente” a sus familias, a partir de los procedimientos periciales correspondientes.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó que estos avances forman parte del cumplimiento del compromiso número 61 de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de su administración reafirmó que los trabajos de rescate continuarán el tiempo que sea necesario para localizar a los 63 mineros.

Reunión entre el secretario del trabajo y previsión social, Marath Bolaños, y familiares de los 63 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Foto: X @marathb

Lee también IMSS registra 22.7 millones de empleos; cifra es la más alta para un mes de junio, resalta Secretaría del Trabajo

“El rescate de Pasta de Conchos representa uno de los ejemplos más claros del cambio en la actuación del Estado mexicano. Frente al abandono que durante años enfrentaron las familias, hoy el Humanismo Mexicano coloca en el centro a las personas, asume la responsabilidad de concluir el rescate y mantiene un acompañamiento permanente para garantizar verdad, justicia y reparación”, indicó.

Durante el encuentro, el funcionario reiteró que las familias seguirán siendo parte fundamental del proceso y que el diálogo abierto y permanente es una prioridad para el gobierno, como instruyó la mandataria federal.

[Publicidad]

Resaltó que las labores de rescate continúan en coordinación con la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ejecuta las obras; la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que realiza la recuperación, identificación y entrega de los restos localizados; y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que brinda el acompañamiento y apoyo funerario a las familias.

Reunión entre el secretario del trabajo y previsión social, Marath Bolaños, y familiares de los 63 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Foto: X @marathb

Lee también Caso Ayotzinapa: Sheinbaum espera avances de Comisión ante recomendación de CNDH; alistan otro encuentro con familiares

Detalló que las labores en las tres áreas de la mina registran un avance del 70 por ciento en la Unidad 1, 85 por ciento en la Unidad 2 y 83 por ciento en las rampas de la Unidad 3, al tiempo que continúan los análisis técnicos con la intención de definir las siguientes zonas de búsqueda.

[Publicidad]

“Desde el inicio del Plan de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos, en 2019, el Gobierno de México ha cumplido las indemnizaciones a las familias, los apoyos para vivienda y la construcción del memorial”, enfatizó.

Dicha dependencia federal aseguró que el rescate de los mineros continúa como una prioridad del Estado mexicano, con el compromiso de mantener informadas a las familias y avanzar con responsabilidad, transparencia y respeto a la memoria de quienes perdieron la vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc