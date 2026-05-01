En el marco del Día del Trabajo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, afirmó que si bien en los últimos años se ha logrado una recuperación significativa de los derechos laborales, todavía no es suficiente para revertir los efectos de más de tres décadas de políticas neoliberales.

“El 1 de mayo no es una fecha cualquiera, es memoria viva”, señaló el funcionario al recordar las luchas históricas del movimiento obrero, al tiempo que destacó que durante el periodo neoliberal se debilitó el poder adquisitivo y se precarizó el empleo.

Como ejemplo, mencionó que el salario mínimo perdió hasta 77% de su poder adquisitivo durante ese periodo.

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Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Bolaños López subrayó que, con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, se ha impulsado un viraje en la política laboral, con incrementos sostenidos al salario mínimo —que pasó de 88 a 315 pesos diarios—, así como reformas para erradicar prácticas como la subcontratación abusiva, lo que permitió reconocer derechos laborales a más de 3 millones de trabajadores.

Además, resaltó avances como el aumento en el reparto de utilidades, la reducción de la tasa de desocupación y la salida de 13.4 millones de personas de la pobreza, de las cuales 6.6 millones lo lograron gracias a la nueva política salarial.

Sin embargo, el secretario fue enfático al reconocer los pendientes: “aunque hemos avanzado de manera importante en la recuperación de los derechos laborales, aún no es suficiente para revertir las complejas consecuencias de más de 30 años de políticas neoliberales”.

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En ese sentido, destacó que el actual gobierno busca consolidar y ampliar estos derechos con nuevas reformas, como la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social, la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas y acciones para mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas.

"A partir de hoy iniciamos su implementación al prepararnos para la primera reducción de dos horas en un proceso gradual, ordenado y basado en el diálogo social", informó.

Finalmente, el titular de la STPS aseguró que la meta es construir un modelo laboral más justo y humano, donde el trabajo deje de ser sinónimo de precariedad y se convierta en un eje de bienestar compartido.

"Reconozcamos y recordemos a quienes con su esfuerzo han luchado y defendido los derechos de las y los trabajadores que en estas fechas hemos logrado ya consolidar y gozar. Sigamos construyendo juntas y puntos en México donde el trabajo no sea sinónimo de precariedad, sino de bienestar compartido", destacó el funcionario.

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