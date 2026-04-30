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La presidenta aseguró que las y los trabajadores de México han vivido una “primavera en el mundo laboral” durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, al destacar avances en salarios, derechos laborales y condiciones de empleo, a unas horas de la conmemoración del Día del Trabajo.

Al responder a organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (), la mandataria subrayó que en los últimos años el salario mínimo ha crecido 154%, tras décadas sin incrementos significativos durante el periodo neoliberal.

También resaltó la eliminación del outsourcing, el aumento en el reparto de utilidades, la reducción de comisiones en las Afores y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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A ello sumó la reciente incorporación en la Constitución de la jornada laboral de 40 horas y reformas para garantizar derechos de trabajadores agrícolas en sectores exportadores como el aguacate y las berries.

“Es un buen momento para las y los trabajadores”, afirmó Sheinbaum, quien además enfatizó que su gobierno respeta la vida interna de los sindicatos, sin intervenir en la elección de sus dirigencias, a diferencia —dijo— de administraciones pasadas.

En el marco de esta conmemoración, la presidenta adelantó que este viernes encabezará su conferencia matutina en una sede sindical, donde firmará diversos acuerdos. Posteriormente, sostendrá una reunión con representantes de distintos gremios, quienes desde hace tiempo habían solicitado un encuentro para dialogar sobre pendientes y avanzar en la agenda laboral del país.

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