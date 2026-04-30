Ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otras personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “no se ha aclarado lo de Chihuahua”.

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se refirió al caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua y fallecieron en un accidente carretero.

La titular del Ejecutivo federal también respondió a las críticas de la oposición por el caso de Rocha Moya y los acusó de que “se cuelgan del exterior para tener un argumento con el pueblo de México”.

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial

“La oposición se cuelga del exterior para tener un argumento con el pueblo de México. Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua, siguen las investigaciones (...). No es menor, siguen las investigaciones”, declaró.

Al insistir en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser muy seria en su investigación, la Presidenta volvió a rechazar la injerencia.

Pidió imaginarse si en México se investigara a políticos de otras naciones: ¿Qué pensaría cualquier país del mundo? ¿qué pensaría el pueblo de un país si la FGR hiciera una investigación y presentara una orden de extradición a un gobernador de ese país?

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Declaró que a la oposición no le ha funcionado nada y tampoco han propuesto nada.

Sheinbaum expresó que como la oposición no tiene argumentos y sus redes sociales están vinculadas con la derecha internacional, “viene algo del exterior y se cuelga del exterior”.

“Tenemos autoridad moral y política porque hemos actuado conforme a nuestros principios y las leyes mexicanas, y garantizamos honestidad en nuestro gobierno y eso nos da mucha fuerza frente al pueblo”, declaró.

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