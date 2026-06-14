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Tlalnepantla, Méx.- El bajo puente de Mario Colin fue cerrado a la circulación debido a la anegación de agua que se registra a causa de la fuerte lluvia de la tarde de este domingo.
Elementos de Protección Civil del municipio y el Organismo de Agua acudieron al lugar para realizar trabajos de desfogue.
Asimismo, llevaron a cabo el rescate de un vehículo que quedó atrapado en la zona inundada.
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El personal de seguridad mantuvo acordonada el área para evitar riesgos a los automovilistas.
Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas y evitar cruzar por zonas con acumulación de agua.
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El Gobierno Municipal dio a conocer que se realiza el monitoreo de la región para atender cualquier contingencia que se presente.
mahc
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