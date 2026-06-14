Tlalnepantla, Méx.- El bajo puente de Mario Colin fue cerrado a la circulación debido a la anegación de agua que se registra a causa de la fuerte lluvia de la tarde de este domingo.

Elementos de Protección Civil del municipio y el Organismo de Agua acudieron al lugar para realizar trabajos de desfogue.

Asimismo, llevaron a cabo el rescate de un vehículo que quedó atrapado en la zona inundada.

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El personal de seguridad mantuvo acordonada el área para evitar riesgos a los automovilistas.

Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas y evitar cruzar por zonas con acumulación de agua.

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El Gobierno Municipal dio a conocer que se realiza el monitoreo de la región para atender cualquier contingencia que se presente.

mahc