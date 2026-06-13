Metrópoli | 13-06-26 | 12:36 | Actualizada | 13-06-26 | 12:36 |

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.2 grados en , este sábado 13 de junio.

A través de X se informó que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste del mencionado municipio a las 12:20 horas.

Usuarios de redes sociales reportaron que sonó la alerta sísmica en sus celulares y en algunos lugares de la , sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que la percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad, y que no se activó la Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

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De acuerdo con la cuenta de X del Gobierno de la Ciudad de México, el sismo no ameritó alerta sísmica y se activaron los protocolos de seguridad.

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afcl

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