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El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.2 grados en San Marcos, Guerrero, este sábado 13 de junio.
A través de X se informó que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste del mencionado municipio a las 12:20 horas.
Usuarios de redes sociales reportaron que sonó la alerta sísmica en sus celulares y en algunos lugares de la Ciudad de México, sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que la percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad, y que no se activó la Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.
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De acuerdo con la cuenta de X del Gobierno de la Ciudad de México, el sismo no ameritó alerta sísmica y se activaron los protocolos de seguridad.
afcl
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