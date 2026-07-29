Los Cabos.— Cada nuevo escenario representa un desafío distinto para Jiri Lehecka. En la temporada más destacada de su carrera, el checo llegó al Abierto de Los Cabos para disputar por primera vez un torneo en México.

“Será un buen desafío. Nunca es fácil venir a una zona horaria diferente y adaptarse a nuevas condiciones, así como a las distintas pelotas durante la semana, pero siento que puedo acostumbrarme. Para mí fue una buena decisión venir aquí”, aseguró en entrevista concedida a EL UNIVERSAL Deportes.

Aunque reconoció el reto de competir en un país desconocido, Lehecka destacó la cálida bienvenida que recibió desde su llegada a Baja California. “Es mi primera vez en México, así que estoy feliz de haber escogido Los Cabos. Sigo intentando averiguar un par de cosas, pero todas las personas son muy amables”, dijo.

La décima edición del torneo ATP 250 representa una oportunidad para que Jiri siga acercándose al Top 10 del ranking. Actualmente es el duodécimo clasificado.

En el Abierto de Los Cabos, Jiri recibió un pase directo a los octavos de final, donde enfrentará al hongkonés Coleman Wong en las canchas del Cabo Sports Complex.

“El clima es caliente, pero hasta ahora he disfrutado cada momento. Estoy agradecido por haber venido a este torneo. El lugar lo dice todo: las mañanas lentas antes de competir en las tardes”, concluyó Lehecka.

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