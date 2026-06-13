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Tras el sismo magnitud 5.2 que se registró la tarde de este sábado 13 de junio con percepción en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que se estableció comunicación con las Unidades de Protección Civil de las 16 alcaldías, sin que se reportaran afectaciones.
“Hemos establecido comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, sin reporte de afectaciones”, publicó en redes sociales.
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¿Por qué no se activó la Alerta Sísmica?
La SGIRPC precisó que la percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad, y no se activó la Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.
A esto se sumó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Vanegas, quien explicó que no se activó la alerta porque no se cumplieron los parámetros necesarios.
Se registra sismo de 5.2 grados en San Marcos, Guerrero; Protección Civil de CDMX reporta que no se activó la alerta sísmica
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