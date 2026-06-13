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Para este sábado 13 de junio de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.
Durante la tarde y noche se esperan lluvias fuertes, que estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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De acuerdo con el pronóstico de tiempo severo, se prevén lluvias fuertes con caída de granizo en el norte, poniente y sur de la CDMX, entre las 16:00 de la tarde y las 00:00 de la medianoche.
Este día se esperan vientos del sur y del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
La temperatura máxima prevista en las próximas 24 horas alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima se espera que alcance los 15° Celsius.
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