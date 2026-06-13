Metrópoli | 13-06-26 | 09:21 | Actualizada | 13-06-26 | 09:21 |

Para este sábado 13 de junio de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.

Durante la tarde y noche se esperan lluvias fuertes, que estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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De acuerdo con el pronóstico de tiempo severo, se prevén lluvias fuertes con caída de granizo en el norte, poniente y sur de la CDMX, entre las 16:00 de la tarde y las 00:00 de la medianoche.

Este día se esperan vientos del sur y del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista en las próximas 24 horas alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima se espera que alcance los 15° Celsius.

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afcl

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