El Shakespeare's Globe de Londres ha apostado por el flamenco para reinventar una de las comedias más sofisticadas de William Shakespeare, "Trabajos de amor perdidos" (1598), en una producción que combina verso isabelino, cante y baile con un elenco que incluye a varios artistas españoles.

Dirigida por Indiana Lown-Collins, una angloespañola de 33 años criada en Pinoso (Alicante), la obra se estrena este miércoles en medio de una gran expectación, al ser la primera vez que el teatro lleva el flamenco a su escenario, y permanecerá en cartel hasta el 13 de septiembre.

Según explica Lown-Collins, que creció bailando sevillanas, Shakespeare y el flamenco se desafían y se complementan a través de sus ritmos y cadencias, mientras que la acústica del Globe —un espacio escénico al aire libre construido en madera y que reproduce las condiciones del siglo XVI— resulta ideal para el zapateado.

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Rimas, ritmos y palos

"Trabajos de amor perdidos" es una de las primeras obras del dramaturgo y está considerada de las más complejas por sus juegos de palabras y el uso de la rima. Su final abierto y agridulce ha contribuido a que sea una de las menos representadas.

Ambientada en la corte del reino de Navarra, en un territorio del antiguo reino que hoy forma parte de Francia, la comedia sigue al rey Fernando y a tres nobles que renuncian al amor para dedicarse al estudio, hasta que la llegada de la princesa de Francia -convertida en princesa de España en esta adaptación- y sus damas hace saltar el pacto por los aires.

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"Quería encontrar una obra de Shakespeare que pudiera funcionar dentro de un mundo de flamenco, donde el flamenco pudiera ser otro de los lenguajes. Me interesaba cómo sus ritmos y palos podían dialogar con Shakespeare", dice la directora.

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"Siempre pensé que el flamenco funcionaría muy bien en el Globe porque es mágico a nivel sonoro", añade Lown-Collins, en alusión al teatro circular que desde 1997 se alza a orillas del Támesis, recreando el edificio original de 1599.

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Tras varios talleres experimentales tomó forma la producción actual, que reúne a actores españoles como Norah López, Bea Segura y Andro Crespo, junto a artistas flamencos como el guitarrista Adrián Solá, el cantaor Carlos Lobo y la bailaora Anita La Maltesa.

"Deseaba hacerlo auténtico. El flamenco es mi cultura y quería dedicarle tiempo para que la obra no pareciera un pegote sin sentido", señala la creadora.

Ensayos y taconeo

Durante seis semanas, los catorce intérpretes aprendieron flamenco de la mano de la coreógrafa Carmen Igarza, con tres horas de ensayos al día que han tenido, según Lown-Collins, resultados asombrosos.

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"Han sudado y han dado su sangre y su corazón. El primer día estaban todos un poco en 'shock' (...) pero ahora hay momentos en que pensarías que han salido de Sevilla", relata.

Los zapatos también han sido un éxito: "Los primeros días los hombres decían: 'Madre mía, esto tiene mucho tacón, no sé si voy a poder'. Y ahora no se los quieren quitar", bromea.

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La experiencia en esta función ha sido transformadora para muchos de los participantes, entre ellos la actriz catalana Bea Segura -en el papel de la dama de honor Rosaline-, que asegura que el flamenco "ha sido un descubrimiento maravilloso".

"Yo realmente no sabía bailarlo. Cuando hice la prueba les dije que sí, que yo tenía mucho arte, pero el flamenco es muy disciplinado", recuerda entre risas la intérprete.

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Lown-Collins y Segura coinciden en destacar el poderío que tienen las mujeres en el flamenco, lo que encaja con la obra, y su capacidad para reflejar muchos estados y emociones del ser humano, como el dolor, la pérdida, el amor o el desamor.

Ambas están contentas porque, en los pases previos al estreno, la respuesta del público ha sido prometedora: se ríen, disfrutan de la fiesta, vitorean las frases en español.

"Me hace mucha ilusión porque hemos tenido muchos españoles en la audiencia, algo que no recuerdo haber visto en los años que llevo trabajando en el Globe", declara la directora.

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"Creo que es bonito traer una parte de la cultura española y el corazón de España a Inglaterra: esa sangre, ese fuego y esa valentía", apostilla.