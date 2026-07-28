La escritora y poeta Alma Velasco falleció la madrugada de hoy, informó su pareja, el escritor Eduardo Casar González, a través de su cuenta de Facebook.

“Les comunico que ayer en la madrugada se murió mi esposa ALMA VELASCO. Acaba de salir la edición de bolsillo de su novela publicada hace 12 años "Me llaman la Tequilera", en random house. Hay que leerla y trataré de reeditar sus libros de poemas para niños. No habrá velorio. Gracias a todos”, escribió.

La biblioteca IBBY México también se manifestó en redes: “Desde IBBY México despedimos con profundo cariño a nuestra querida Alma Velasco: maestra, amiga y cómplice generosa de tantos caminos compartidos. Su universo sonoro seguirá acompañándonos cada día, recordándonos que la vida puede mirarse con asombro, color, alegría y esperanza”.

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Alma Velasco nació el 7 de septiembre de 1948 en la Ciudad de México; fue una escritora, poetisa, cantante, investigadora, traductora y académica mexicana. Su trayectoria destaca por articular la creación literaria con la divulgación musical y cultural.

A través de un diálogo constante entre la memoria musical, la biografía narrativa y la poesía, la producción literaria de Alma Velasco ha sabido capturar las grietas y sensibilidades de la cultura popular mexicana.

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En su faceta de novelista destaca "Me llaman la tequilera" (2012), una de sus obras de mayor resonancia crítica, donde reconstruye la convulsa vida de Lucha Reyes para devolverle su peso como pionera y mito de la canción ranchera.

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A este rescate historiográfico se suma una vertiente poética y para niños que juega con la sonoridad y el asombro cotidiano en títulos como Juguetero de poesía y Horripilantario, demostrando un dominio técnico que equilibra la investigación rigurosa con la divulgación lírica.

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El valor formal de su trabajo ha sido reconocido tanto en las aulas académicas como por las instituciones culturales del país. En 1995 obtuvo el Premio Nacional de Traducción de Poesía del INBAL por su versión al español de la obra del autor brasileño Ferreira Gullar; más tarde, en 1998, recibió la Medalla Gabino Barreda al Mérito Académico otorgada por la UNAM, y en 2002 fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía para Niños "Narciso Mendoza".

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