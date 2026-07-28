El Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM) presentará su primera edición del 12 al 16 de agosto en la explanada del Centro de Tlalpan, con una programación que busca reconocer y hacer visible la creación de la cultura y el arte de las mujeres.

Dicho festival es impulsado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, la Asociación Sophia, la Fundación Rigoberta Menchú y el Consejo de Cultura Continua en Movimiento, y ofrecerá más de 50 actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, recitales y proyección de películas.

El encuentro reunirá a diversas figuras de la cultura y la ciencia como Elena Poniatowska, Paulina Lavista, Ángeles González Gamio, Coral Bracho y a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

En el anuncio del FIPEM, la fotógrafa Paulina Lavista refirió que el papel de la mujer en el arte siempre fue importante, pero no reconocido de manera equitativa.

“Tenemos grandes mujeres, una lista infinita, pero antes no encontraba un lugar como ahora lo estamos encontrando, en el que nos abren las puertas para exhibir y también que hay hoy leyes que nos protegen; la mujer tiene un lugar hoy donde realmente nos hacen caso”, expresó.

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