Karla Zapién, la actriz que hace tres años denunció por abuso sexual al actor Hugo Stiglitz, se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para iniciar los peritajes necesarios y conseguir justicia.

En septiembre de 2023, la tapatía participante en producciones como "Cautiva de amor" y "Vuelve temprano" aseguró que el abuso ocurrió cuando ella era menor de edad.

"No puedo hablar mucho al respecto, sino hasta que tengamos los peritajes. Es por abuso, en 1993 nuestra relación (Stiglitz y ella) era simplemente laboral, yo era menor de edad, tenía 17 años", precisó Karla a su salida de la Fiscalía.

En su momento, la actriz dijo que conoció al actor de "Tintorera" y "No se aceptan devoluciones" durante el rodaje de una película en Guadalajara y él le dijo que ella tenía un rostro muy de cine.

Días después de concluida la filmación, Stiglitz le habría llamado para conectarla con un mánager y le dijo que ya le había comprado un boleto de avión para llegar a la Ciudad de México.

El actor convenció a la mamá, quien dejó ir sola a Karla. Ya en la capital, Stiglitz la llevó a un hotel y ahí abusó de ella, aunque indicó la actriz, no de manera violenta sino con inteligencia, hablándole al oído. Luego de eso la llevó a cenar con su esposa.

[Publicidad]

Lee también Brenda Rivero inicia proceso legal contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual: “Espero que haya justicia”

"Las víctimas a veces no nos damos cuenta de cómo te fueron lavando la cabeza, ahora ya tiene nombre, se llama grooming, me di cuenta, lo hablé y así ahorita ya estamos en el momento en que se tiene que hacer algo de manera legal", precisó Karla esta mañana.

A la Fiscalía acudió acompañada de su abogado Gerardo Martín Rincón Flores, quien dijo que una vez teniendo el resultado de los peritajes, se podrá hablar más abiertamente del caso.

[Publicidad]

"Tengo respeto también por las personas acusadas, hasta que no haya un veredicto de una autoridad podríamos decir. Lo que sí es que están denunciados los hechos

Stiglitz tiene hoy 85 años y prácticamente está retirado del medio. Pero eso no impediría que fuera condenado en caso de ser culpable

"Es delicado adelantarse, va a ser la autoridad la que lo determinaría, pero puede ser (prisión) domiciliaria", apuntó Rincón Flores.

[Publicidad]

El litigante también es el defensor de Brenda Rivero, la joven que denunció al actor de doblaje Alfonso Obregón, la voz de "Shrek", de abuso sexual cuando era menor de edad.

"Mis representadas no buscan lucro, no busca ganancia, buscan justicia. Porque estuvieron afectadas todo este tiempo, agarraron el valor para decirlo. Todavía tienen temor de que algo les suceda", consideró.

Lee también Jared Leto se defiende de las acusaciones de conducta sexual inapropiada: "Jamás he agredido a nadie"

[Publicidad]

rad