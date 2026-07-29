La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de México mantiene diálogo con las autoridades de Perú para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, aunque insistió en la importancia de resolver la situación de la exprimera ministra peruana Betsy Chávez, quien permanece en la Embajada de México en Lima.

Luego de que se le preguntó si la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, abre condiciones para normalizar plenamente la relación bilateral, la mandataria reveló que el secretario de Relaciones Exteriores ya sostuvo comunicación directa con la nueva jefa de Estado peruana.

"El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando", afirmó.

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Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú. Foto: EFE

Sheinbaum explicó que el gobierno mexicano busca que se otorgue un salvoconducto a Betsy Chávez para que pueda salir de Perú y viajar a México, luego de que actualmente la sede diplomática mexicana permanece bajo resguardo de Brasil.

"Nosotros, evidentemente, queremos que la persona que está en nuestra embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto", señaló.

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La presidenta recordó que México mantiene una postura sobre la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo, aunque subrayó que ello no significa que su gobierno busque mantener una ruptura con Lima.

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"También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo y que es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, evidentemente no queremos la rotura de las relaciones", expresó.

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Finalmente, Sheinbaum indicó que ambas administraciones continúan las conversaciones y confió en que en los próximos días puedan anunciarse nuevos avances para restablecer plenamente los vínculos diplomáticos entre México y Perú.

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