La guerra en Medio Oriente se reactivó este miércoles con bombardeos contra Irán y ataques de Arabia Saudita y de Estados Unidos en Irak contra los grupos respaldados por Teherán.

El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que los bombardeos de su país y Arabia contra milicias proiraníes durante la noche dentro de Irak fueron coordinados con las autoridades de Bagdad, según informó Fox News.

Trump "dice que esos ataques fueron coordinados con el gobierno iraquí", señaló una corresponsal de Fox después de hablar con el mandatario estadounidense.

Rompiendo con su política de contención en la región, Arabia Saudita se sumó, por primera vez, a la guerra entre Irán y Estados Unidos con una ofensiva conjunta con Washington en territorio iraquí contra milicias proiraníes, lo que provocó al menos una veintena de muertos y podría suponer una escalada en el conflicto en Medio Oriente.

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La guerra en Medio Oriente se reactivó con bombardeos contra Irán y ataques sauditas y estadounidenses en Irak contra los grupos respaldados por Teherán. Foto: AFP

Los bombardeos tuvieron como blanco posiciones del poderoso grupo Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en respuesta al lanzamiento de más de 30 drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según el Comando Central de EU (Centcom).

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En la ofensiva, al menos 20 combatientes de las FMP (una amalgama de grupos armados iraquíes alineados con Irán) murieron y otros 32 resultaron heridos en el balance preliminar de los ataques, que tuvieron como objetivo sus cuarteles generales en varias provincias iraquíes, informó el propio grupo en un comunicado.

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Irán acusa a EU y Arabia Saudí de intentar ampliar la guerra

Irán condenó los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak, al considerar que constituyen una violación de la soberanía iraquí y forman parte de un intento de ampliar el conflicto en Oriente Medio.

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"Estos ataques constituyen una agresión flagrante contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Irak, así como una violación flagrante de las normas fundamentales del derecho internacional, y responden a las ambiciones de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel) de ampliar el alcance de la guerra y el conflicto en la región de Asia Occidental", denunció el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La diplomacia iraní condenó "en los términos más enérgicos" los bombardeos contra instalaciones de las FMP y responsabilizó al "belicista régimen estadounidense y a sus cómplices en la región" de "las peligrosas consecuencias de estas acciones criminales, inhumanas y provocadoras".

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