[Publicidad]
Entre el jueves 11 de junio y el viernes 12, un total de 82 conductores han sido trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social "El Torito" por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 81 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, con motivo del dispositivo por la Copa Mundial de Fútbol.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que personal adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol "Copa Mundial de Fútbol" realizó 13 mil 566 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 271 pruebas de alcoholemia (aire espirado) en el mencionado periodo.
Asimismo, se han realizado 664 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar manejar un vehículo si se consumieron bebidas alcohólicas en en los Festivales Futboleros, el Fan Festival del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride.
¡Toma en cuenta! Esta será la ruta del Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma; conoce las alternativas viales
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Del "Siquitibum" a "Adelante México": las canciones que hicieron cantar a México durante el Mundial de 1986
Mundo
Corina Machado agradece a Trump por actuar contra el crimen en Venezuela; EU mató al líder del Tren de Aragua
Nación
Cae Héctor Landa, exfuncionario del SAT, en Veracruz; es acusado de enriquecimiento ilícito
Universal Deportes
Colombia le rogó a Julián Quiñones, pero él siempre quiso jugar con México
Sección
Australia vs Turquía: ¿Dónde y a qué hora VER EN VIVO?
Sección
Por tercera vez en su historia, el santuario del rock mexicano abrió sus puertas, ahora en Ciudad Satélite, en Naucalpan
Sección
Controversia en redes: Jass Reyes lanza indirectas tras nuevo sencillo de María León
Sección
Motociclista muere tras ser atropellado por tráiler en Iztacalco