Entre el jueves 11 de junio y el viernes 12, un total de 82 conductores han sido trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social "El Torito" por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 81 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, con motivo del dispositivo por la Copa Mundial de Fútbol.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que personal adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol "Copa Mundial de Fútbol" realizó 13 mil 566 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 271 pruebas de alcoholemia (aire espirado) en el mencionado periodo.

Asimismo, se han realizado 664 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar manejar un vehículo si se consumieron bebidas alcohólicas en en los Festivales Futboleros, el Fan Festival del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride.

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