[Publicidad]
Este sábado 13 de junio se llevará a cabo el Gran Desfile Mundialista "La Pelota Vuelve a Casa", el cual avanzará de la Glorieta de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución.
El evento comenzará a las 13 horas de este sábado y se tiene estimado que avance sobre el Paseo de la Reforma.
Lee también Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma; esto es lo que tienes que saber si vas a asistir este sábado 13 de junio
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), las alternativas viales al sur son:
- Avenida Chapultepec
- Doctor Río de la Loza.
Al norte, se recomienda usar Eje 1 Norte López Rayón
Mientras que al poniente, la alternativa vial es Circuito Interior y al oriente, el Eje Central Lázaro Cárdenas.
[Publicidad]
Metrobús CDMX modifica servicio en líneas 1, 3, 4 y 7 por Gran Desfile Mundialista; te decimos qué estaciones estarán cerradas
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Ariana Grande exige a la Casa Blanca que deje de usar su música en videos sobre redadas migratorias: "¡no uses mi música en relación con esta barbarie!"
Metrópoli
Se registra sismo de magnitud 5.2 grados en San Marcos, Guerrero; reportan que alertas sonaron en algunas zonas de CDMX
Descubre y Compra
El Samsung Galaxy que puedes encontrar a mitad de precio; Amazon México lanza rebaja de 15 mil pesos
Universal Deportes
Qatar vs Suiza: EN VIVO - Jornada 1 – Grupo B – Mundial 2026