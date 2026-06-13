Este sábado 13 de junio se llevará a cabo el Gran Desfile Mundialista "La Pelota Vuelve a Casa", el cual avanzará de la Glorieta de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución.

El evento comenzará a las 13 horas de este sábado y se tiene estimado que avance sobre el Paseo de la Reforma.

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De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), las alternativas viales al sur son:

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza.

Al norte, se recomienda usar Eje 1 Norte López Rayón

Mientras que al poniente, la alternativa vial es Circuito Interior y al oriente, el Eje Central Lázaro Cárdenas.

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