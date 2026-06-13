El Metrobús informó modificaciones temporales en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7, derivadas del Gran Desfile Mundialista que pasará sobre Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México.

Por ello, de las 11:00 a las 17:00 horas permanecerán sin servicio las estaciones Reforma, Hamburgo y Buenavista II de la Línea 1.

Asimismo, en la Línea 3 no habrá servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas durante el mismo horario.

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Por otra parte, la Línea 7 registrará afectaciones en dos etapas. De las 5:00 a las 11:00 horas se suspenderá el servicio en el tramo de Campo Marte a Chapultepec.

Posteriormente, de las 11:00 a las 17:00 horas, la interrupción se extenderá desde Campo Marte hasta Hidalgo.

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Al momento, la Línea 4 en su ruta Sur no tiene servicio de Buenavista a Pino Suárez; mientras que la ruta Norte tampoco tiene servicio en ninguna de las estaciones.

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