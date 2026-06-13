[Publicidad]
El Metrobús informó modificaciones temporales en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7, derivadas del Gran Desfile Mundialista que pasará sobre Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México.
Por ello, de las 11:00 a las 17:00 horas permanecerán sin servicio las estaciones Reforma, Hamburgo y Buenavista II de la Línea 1.
Asimismo, en la Línea 3 no habrá servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas durante el mismo horario.
Lee también Fan Fest en el Zócalo mantiene cerco con vallas
Por otra parte, la Línea 7 registrará afectaciones en dos etapas. De las 5:00 a las 11:00 horas se suspenderá el servicio en el tramo de Campo Marte a Chapultepec.
Posteriormente, de las 11:00 a las 17:00 horas, la interrupción se extenderá desde Campo Marte hasta Hidalgo.
[Publicidad]
Al momento, la Línea 4 en su ruta Sur no tiene servicio de Buenavista a Pino Suárez; mientras que la ruta Norte tampoco tiene servicio en ninguna de las estaciones.
Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma; esto es lo que tienes que saber si vas a asistir este sábado 13 de junio
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Ariana Grande exige a la Casa Blanca que deje de usar su música en videos sobre redadas migratorias: "¡no uses mi música en relación con esta barbarie!"
Metrópoli
Se registra sismo de magnitud 5.2 grados en San Marcos, Guerrero; reportan que alertas sonaron en algunas zonas de CDMX
Descubre y Compra
El Samsung Galaxy que puedes encontrar a mitad de precio; Amazon México lanza rebaja de 15 mil pesos
Universal Deportes
Qatar vs Suiza: EN VIVO - Jornada 1 – Grupo B – Mundial 2026