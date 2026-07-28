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Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado emitió un llamado público para la localización de Eliborio “N”, presunto responsable de un feminicidio registrado el 21 de julio pasado en la comunidad Cinco Llagas, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Posteó la fotografía del individuo implicado en el asesinato a balazos de una mujer en el interior de una vivienda. “Se busca”, acotó.
Eliborio “N”, presuntamente huyó en una camioneta Ford color rojo después de privar de la vida a su pareja sentimental, identificada con el nombre de María.
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Pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con Eliborio “N”, “quien cuenta con una orden de aprehensión vigente emitida por la autoridad judicial, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio".
Exhortó a la población a que proporcione cualquier información verídica que ayude a conocer su paradero, de manera completamente anónima y segura a través de los canales oficiales de la fiscalía.
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Las personas que tengan datos para localizarlo los pueden proporcionar al sistema de denuncia 089, en la línea telefónica 800 368 6242 y atención vía WhatsApp al 473 172 4444 y a través del Módulo de Atención Virtual disponible en el portal web oficial, en la aplicación PROCURAPP.
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dmrr/cr
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