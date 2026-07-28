Culiacán, Sin. - En la comunidad de Lomas de Monterrey, en el municipio de Mazatlán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado sostuvieron una serie de enfrentamientos con varios hombres armados que los atacaron, en los que dos civiles resultaron muertos y uno más lesionado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un breve comunicado en el que describió que los elementos estatales que realizaban labores de vigilancia en esa zona fueron objeto de varios ataques armados, por lo que los repelieron.

En los enfrentamientos, en forma inicial un civil resultó muerto y dos más heridos, los cuales fueron detenidos y se les prestó auxilio médico, sin embargo, uno de ellos falleció en su traslado a un hospital.

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A estas personas se les aseguró un vehículo y armas automáticas, por lo que fue necesario desplegar en la zona de Lomas de Monterrey un operativo más extenso con personal militar, elementos navales y de la Guardia Nacional, en busca del resto de ellos participantes en las agresiones.

Asesinan a estilista

Enfrentamiento armado deja dos civiles muertos en Mazatlán; un hombre resultó herido. Foto: Especial.

En calles de la colonia Estela Ortiz de Toledo, en la capital del estado, se volvió a escenificar un nuevo ataque a balazos contra otra estilista, identificada como Jomayra Patricia “N”, la cual resultó con graves heridas, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital.

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Los elementos de seguridad y del ejército, encontraron a la joven herida, afuera de una estética, ubicada por la avenida Hilario Medina, a escasos metros donde el lunes pasado, en una barbería fue privada de la vida de varios disparos la joven Brenda Flores”.

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Las autoridades no han dado a conocer si en ambos casos existe una conexión, sobre todo porque ambas trabajaban en negocios muy cercanos, en la colonia Estela Ortiz de Toledo.

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