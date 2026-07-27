Culiacán, Sin. - Productores de temporal se ubicaron en la caseta de peaje de Cuatro Caminos en Guasave y abrieron el paso libre a conductores en demanda de que se ejerza el pago del seguro catastrófico y en la capital del estado, maiceros bloquearon la carretera Culiacán-Navolato en exigencia de los pagos pendientes en apoyos.

Los agricultores de temporal de la zona norte, adheridos a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas aducen que, desde el año pasado, no les cubren el concepto de seguro catastrófico y otros apoyos, recursos que requieren para cubrir sus gastos de combustible y maquila, derivado de la sequía.

Estos que se mantienen en la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en Guasave advierten que en caso de que no tengan respuesta, van a endurecer sus acciones y van a convocar a los temporales de los municipios de Ahome, el Fuerte y otros municipios a sumarse a un bloqueo total de casetas de peaje.

Los productores de maíz que reclaman los pagos pendientes de un apoyo 800 pesos por tonelada y 500 pesos por el esquema de FIRA, inicialmente se apostaron ante las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde el delegado, Jesús Vega Acuña, les notificó que será hasta el fin de semana cuando se les dé respuesta.

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Ante esta notificación los productores de grano determinaron cerrar la circulación de la carretera Culiacán-Navolato, muy cerca del acceso al aeropuerto, en exigencia de que se les dé una respuesta positiva a sus demandas de liquidación de apoyos federales.

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El cierre de la circulación en esta vía importante que conduce al aeropuerto internacional de Culiacán, al centro penitenciario y al complejo de seguridad pública, provocó un caos vial, por lo que elementos de vialidad, trabajan en diseñar vías alternas para los automovilistas.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de la agrupación Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que están en espera de tener contacto telefónico, con la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, en caso de que no haya una respuesta concreta van a elevar sus protestas.

dmrr