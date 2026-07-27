Culiacán, Sin. - La violencia volvió a estar presente en la capital del estado, en donde tres personas, una de ellas del sexo femenino, de oficio estilista fueron privados de la vida a balazos, en diversos puntos de la ciudad.

En el interior de una barbería, ubicada en la avenida Hilario Medina, de la colonia Esthela Ortiz de Toledo Corro, la estilista Brenda “N”, fue asesinada de varios disparos, por una persona que ingresó a su negocio y sin medir palabra sacó un arma y le disparo, para después huir del lugar.

Jornada violenta en Sinaloa: Asesinan a tres personas en Culiacán; una estilista fue atacada en su barbería. Foto: Especial.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia dio aviso a la policía sobre disparos en el interior de una Barberia, por lo que al presentarse en el lugar los agentes y personal del ejército determinaron que la joven, no presentaba signos vitales.

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En el boulevard Niños Héroes, mejor conocido como el malecón viejo, una de las principales vialidades de Culiacán, fue abandonado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos y envuelto en un plástico de color negro, el cual presentaba impactos de bala.

Las autoridades confirmaron el hallazgo, casi enfrente de las oficinas del Instituto Estatal Electoral, en el primer cuadro de la ciudad, sin que nadie se percatara como llegó el cuerpo a ese lugar que es uno de los más transitados.

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Jornada violenta en Sinaloa: Asesinan a tres personas en Culiacán; una estilista fue atacada en su barbería. Foto: Especial.

En una vivienda del fraccionamiento Valle de Agua, en Culiacán, fue descubierto el cuerpo de una persona del sexo masculino que presentaba disparos de armas de fuego y se encontraba sentado en una silla de plástico.

Los vecinos identificaron a la víctima con el nombre de Jaime “N”, presuntamente era originario del vecino estado de Durango, pero tenía tiempo que vivía en ese lugar, sin que se conozca si tiene familia.

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