Pachuca. - Un operativo implementado tras el reporte de hombres armados sobre la carretera federal Portezuelo-Palmillas, en el municipio de Huichapan, Hidalgo, dejó como saldo el aseguramiento de armas largas, cargadores, dos granadas de fragmentación y la detención de cinco personas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), encabezada por Salvador Cruz Neri, los hechos se registraron durante el fin de semana a la altura de la comunidad de Dongoteay, donde se recibió una denuncia sobre la presencia de sujetos armados a bordo de una camioneta gris.

Ante el reporte, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron corporaciones federales, estatales y municipales. Durante la persecución fueron localizadas dos camionetas, ambas con reporte de robo, en las que viajaban cinco hombres, uno de ellos menor de edad.

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Al inspeccionar las unidades, los agentes aseguraron tres armas largas y dos armas cortas abastecidas, además de 21 cargadores, 572 cartuchos útiles, dos granadas de fragmentación y dos chalecos balísticos.

Asimismo, fueron localizados 77 artefactos conocidos como “ponchallantas”, siete teléfonos celulares, una báscula gramera y diversas sustancias ilícitas, entre ellas aproximadamente mil 500 dosis de presunta marihuana y 315 dosis de presunto cristal.

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Los cinco detenidos, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará la situación jurídica de los involucrados.

dmrr