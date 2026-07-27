[Publicidad]
Pachuca. - Un operativo implementado tras el reporte de hombres armados sobre la carretera federal Portezuelo-Palmillas, en el municipio de Huichapan, Hidalgo, dejó como saldo el aseguramiento de armas largas, cargadores, dos granadas de fragmentación y la detención de cinco personas.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), encabezada por Salvador Cruz Neri, los hechos se registraron durante el fin de semana a la altura de la comunidad de Dongoteay, donde se recibió una denuncia sobre la presencia de sujetos armados a bordo de una camioneta gris.
Ante el reporte, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron corporaciones federales, estatales y municipales. Durante la persecución fueron localizadas dos camionetas, ambas con reporte de robo, en las que viajaban cinco hombres, uno de ellos menor de edad.
Lee también "Usted ya va de salida": Alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco desata polémica; viralizan comentario a adulto mayor
Al inspeccionar las unidades, los agentes aseguraron tres armas largas y dos armas cortas abastecidas, además de 21 cargadores, 572 cartuchos útiles, dos granadas de fragmentación y dos chalecos balísticos.
Asimismo, fueron localizados 77 artefactos conocidos como “ponchallantas”, siete teléfonos celulares, una báscula gramera y diversas sustancias ilícitas, entre ellas aproximadamente mil 500 dosis de presunta marihuana y 315 dosis de presunto cristal.
[Publicidad]
Los cinco detenidos, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará la situación jurídica de los involucrados.
Suman 34 periodistas de Oaxaca incorporados al Mecanismo de Protección en 12 años; autoridades reportan nuevas acciones de atención
dmrr
[Publicidad]
Más información
Estados
Lunes del Cerro 2026 concluye en Oaxaca con fiesta multicolor; 56 delegaciones y 16 pueblos originarios cierran Guelaguetza
Estados
Encaran a Javier May en un vuelo; lo cuestionan por viajar en primera clase
Menú
México logra plata en la clasificatoria de la Copa del Mundo de Pastelería
Universal Deportes
México vence a Costa Rica y se acerca a la siguiente ronda del Premundial Sub-20
La Roja
¡Acechados! Asesinan a un sujeto en calles del Centro Histórico de la CDMX, hay dos heridos
Espectáculos
¿Ya se sabe quién será el primer eliminado de LCDLFMX4? Filtran supuesta lista del orden de eliminación
Espectáculos
Fallece el papá de conductora del programa Sale El Sol
Al día
¡Tómalo en cuenta! En 2027 comenzaran los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro