En la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX se presentó un hecho polémico en el encuentro entre Santos Laguna y Atlas. Al terminar el partido, se viralizaron en redes sociales imágenes de un integrante del cuerpo técnico rojinegro "espiando" la charla técnica de los laguneros.

Desde entonces, en redes sociales empezó a discutirse qué castigo debería tomar la Liga MX y fue hace unas horas que la Federación Mexicana de Futbol anunció que la Comisión Disciplinaria empezó una investigación para llegar al fondo del asunto.

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Al mismo tiempo, los Guerreros publicaron en redes sociales un comunicado donde revelaron que ya compartieron los documentos necesarios para aportar a la investigación.

"Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos", se lee en el primer párrafo.

"Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia", concluyen.

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De confirmarse que Atlas espió a Santos, la sanción podría ser deportiva -incluyendo una reducción de puntos- o económica.

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