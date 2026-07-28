El anteproyecto "Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias", acerca de la cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública, busca que los consumidores de radio y televisión ejerzan su derecho de réplica ante los medios de comunicación.

Al comienzo de dicha iniciativa, que está compuesta por casi 30 páginas, establece que su contenido está destinado y es de "observancia obligatoria" a concesionarias de radio y televisión abierta y de paga. Aclara que no podrá emplearse con el fin de limitar los derechos a la información y a la libertad de expresión.

Entre los derechos de las audiencias están:

Recibir información calificada como oportuna, plural y veraz

Diferenciar información, opinión, propaganda y publicidad

Ejercer su derecho de réplica en caso de que se emita información falsa o inexacta

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Para este último principio, asentado en el artículo seis de la Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, las concesionarias deberán dar a conocer, a través de su página de Internet, al menos, a su audiencia que podrán ejercerla si se difunden datos falsos o inexactos de su persona.

En caso de que la solicitud de réplica proceda, publicarán rectificación o respuesta. Además, propone que las concesionarias de radio y televisión abierta y de paga cuenten con un código de ética, el cual tiene que abarcar:

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Misión

Visión

Valores

Criterios editoriales

Nombre de la persona defensora (Quien resolverá posibles quejas y emitirá recomendaciones)

(Quien resolverá posibles quejas y emitirá recomendaciones) Medio en el cual los radioescuchas y televidentes podrán interponer quejas

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Quejas de las audiencias

El formato de las quejas de las audiencias es:

Nombre completo del radioescucha o televidente

Dirección de correo electrónico

Datos del contenido o programa de radio o televisión

Evidencia y motivos por los que se de forma posible se violan dichos derechos

Cabe decir que deberán enviarse al domicilio de la concesionaria y mediante email antes de siete días de la emisión del contenido o programa. Entre las infracciones al incumplimiento de las medidas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones impondrá una multa de 0.01% a 1% de los ingresos de la concesionaria.

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Personas con discapacidad

Además, el anteproyecto "Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias" establece derechos dirigidos a personas con discapacidad.

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Algunos son que los contenidos y programas deberán contar subtitulaje o Lengua de Señas Mexicana, tanto los audios de voz como los sonidos en beneficio de las personas con discapacidad auditiva.

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De igual forma, deberán tener alguna representación inclusiva y respetuosa de personas con discapacidad, que fomenten sus capacidades y méritos.

El pasado 24 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentó los derechos de las audiencias, cuyos beneficiarios son consumidores de radio y televisión. Además, a través de su página de internet, abrió una consulta pública acerca del anteproyecto "Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias".

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De acuerdo con dicho órgano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el fin de este ejercicio es que cualquier persona, grupo, sector, agente regulado o interesado envíe sus aportaciones y comentarios de la iniciativa, la cual busca que los radioescuchas y televidentes ejerzan sus derechos ante los medios de comunicación.

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Paso a paso para participar en la consulta pública

La consulta popular arrancó el 27 de julio, durará 20 días hábiles y acabará el próximo 21 de agosto a las 23:59 horas. Los pasos para participar son los siguientes:

Entrar a la página de internet de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (https://www.gob.mx/crt)

Dar click en la pestaña "Consulta pública"

Ingresar a la opción "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias"

Leer y analizar el documento "Lineamientos"

Escribir y enviar un comentario

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Cabe decir que las interesadas y los interesados deberán contar con cuenta en el sitio web del Gobierno de México e iniciar sesión. En caso de no tener, podrán crearla con nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña.

Si presentan dudas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el número de teléfono 55-50-15-14-00 y la dirección de email atencion.ciudadana@crt.gob.mx. Al momento, hay más de 60 opiniones, emitidos por la ciudadanía, en el apartado de comentarios.

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dft/bmc