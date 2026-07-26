La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, defendió su reciente resolución sobre el caso Ayotzinapa, y descartó que haya una exoneración al Ejército en su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

En un pronunciamiento titulado “Verdades y Mentiras de la recomendación 208VG/2026”, la CNDH señaló que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sólo se acreditaron “conductas individuales” de elementos de esta institución “en modo alguno” derivadas de insuficiencias normativas.

“Los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o estrategia especial para el exterminio de normalistas”, sostuvo la Comisión Nacional.

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Pese a esto, aseguró que es “falso, capcioso y malintencionado” asumir que esta recomendación es una prueba de la falta de autonomía de la CNDH y que se exime al Ejército mexicano de su responsabilidad, dejando de lado que existen al menos 17 militares ya vinculados a proceso por este caso.

Protesta cultural y pacífica en Monumento a la Revolución por el octavo aniversario de la Desaparición Forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

“La CNDH no exonera ni defiende a nadie”, dice

Calificó estos señalamientos como un “extraño afán articulado” que supuestamente pretende evitar la verdad y la justicia en un caso que ha sido muy “manoseado y usado” por años al margen del interés de las víctimas.

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“Se ha emprendido una nueva campaña para desacreditar el trabajo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos [...] Ni una sola de las críticas a la Recomendación 208VG/2026 se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones”, afirmó.

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El organismo dirigido por Piedra Ibarra expresó que a falta de argumentos de fondo y pruebas reales, las críticas de analistas, voceros de organizaciones y “hasta probables responsables” terminan por “caer en lo ridículo” al apoyarse de presuntos documentos apócrifos.

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Por ello, descartó que la recomendación emitida sea una “mentira histórica para las víctimas” y defendió que su resolución cuenta con rigor técnico, jurídico y metodológico.

“La CNDH no exonera ni defiende a nadie, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público. El objeto central de toda Recomendación fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad”, garantizó.

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Derivado de la recomendación 208VG/2026, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión alista un punto de acuerdo para llamar a comparecer a Rosario Piedra por el presunto blindaje que le ha otorgado al Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa.

El senador Clemente Castañeda expuso que hay “un rotundo fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación” con todo lo relativo a la defensa de los derechos humanos y acusó a la CNDH de traicionar por completo las consignas y compromisos que alguna vez enarboló en defensa de las víctimas.

En esta resolución, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y violaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de una inadecuada procuración de justicia.

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Rosario Piedra Ibarra, quien encabeza la CNDH, asistió el 28 de agosto de 2024 a una conferencia del Comité Eureka, que fue fundado por su madre Rosario Ibarra de Piedra. Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

Arremete CNDH contra críticos de recomendación del caso Ayotzinapa

El comunicado también arremete contra el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI), que acusó a la CNDH de persecución “contra las organizaciones internacionales, las personas, los representantes de las víctimas, y lo que menos les interesa, realmente, son las víctimas”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que estas declaraciones son falsas, “pero se explican porque le permite crear una narrativa que sostenga o le dé oxígeno a la narrativa del GIEI que es, justamente, la que se ha expuesto en la Recomendación como parte de los problemas que han retardado la verdad y la justicia”.

“¿No debería ser objeto también de investigación cuánto dinero ha fluido a organizaciones y ‘defensores’ en nombre del Caso Ayotzinapa?”, cuestionó la CNDH.

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“Nosotros creemos que sí, y eso es lo que se plantea en la Recomendación, porque mientras a ellos se han ido muchos recursos, la mayoría de las víctimas han tenido que padecer carencias, desatención, incluso abusos y criminalización real, al grado de que algunas de ellas han fallecido en condiciones lamentables. Y son ya más de 11 años. ¿Cuánto dinero (millones de dólares) ha llegado a las ONGs y a abogados en todos esos años a costa del Caso, y cuanto a las víctimas y a las normales?”.

“De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, solo el GIEI recibió en total, entre 2015 y 2016, 1.75 millones de dólares, equivalentes a 30 millones 679 mil 670 pesos. Y en su segunda fase, entre 2020 y 2023, recibieron otros 36 millones 418 mil 944 pesos. Esa información, documentada, consta en el texto de la Recomendación. ¿Decirlo es estigmatizar y criminalizar?”, apuntó.

En su comunicado, la CNDH afirmó que el objeto central de toda la recomendación fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad. “Para eso se hizo una investigación y se presentan sus resultados con toda la transparencia y amplitud. Porque el primer compromiso con ellas, el mejor que les podemos brindar, es mostrarles la verdad, la que encontramos”.

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Resaltó que la nueva recomendación sí representa un vuelco en relación con las conclusiones de la recomendación de 2018, “como resultado de un trabajo serio, profundo y absolutamente documentado, pero sobre todo regido por la ética, que llevó a las conclusiones que se presentaron”.

“No existe ningún pronunciamiento ni instrumento sobre el caso Ayotzinapa emitido durante la presente administración y mucho menos que contradiga lo que hoy se presenta”, concluyó.

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