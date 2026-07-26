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El horno Oster de 35 litros con función de freidora de aire ahora se encuentra disponible en tan solo $2,099.00 en Amazon México, un precio ideal para quienes buscan cocinar de forma más práctica y saludable sin gastar de más.
Este equipo reúne varias funciones en un solo aparato, permitiéndote hornear, tostar, gratinar, asar y freír con aire caliente, por lo que se convierte en un excelente aliado para preparar desde desayunos hasta comidas completas.
¿Qué ofrece el horno Oster de 35 litros?
Con una capacidad de 35 litros, este horno está diseñado para preparar alimentos para toda la familia. Su amplio interior permite cocinar pizzas, pollos, carnes, vegetales, pasteles y otros platillos sin complicaciones.
Entre sus principales características destacan:
- Capacidad de 35 litros.
- Función Air Fry para cocinar con poco o nada de aceite.
- Múltiples modos de cocción: hornear, tostar, asar y gratinar.
- Control de temperatura ajustable.
- Temporizador con apagado automático.
- Parrillas y bandejas removibles para facilitar la limpieza.
- Diseño moderno que se adapta a cualquier cocina.
Gracias a la tecnología de circulación de aire caliente, los alimentos obtienen una textura crujiente por fuera y suave por dentro, reduciendo el uso de aceite en comparación con las freidoras tradicionales.
Cocina más platillos con un solo electrodoméstico
Uno de los mayores beneficios de este horno Oster es su versatilidad. En lugar de ocupar espacio con varios aparatos, puedes realizar distintas preparaciones con un solo equipo.
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Es ideal para cocinar:
- Papas a la francesa.
- Alitas de pollo.
- Verduras asadas.
- Pizzas.
- Galletas y pasteles.
- Pan tostado.
- Carnes y pescados.
- Recalentar alimentos de manera uniforme.
Su capacidad también permite preparar porciones más grandes, lo que resulta muy útil para familias o reuniones.
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