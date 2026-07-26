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La historia de Carrie White vuelve a las pantallas, con una mini serie, producida por Prime Video, en el que se adaptará, una vez más, la historia escrita por Stephen King, de una joven que, con una fuerza extrasensorial, calma la ira e incompresión que le produce el rechazo de sus compañeros de escuela.
Mike Flanagan, cineasta, está al frente de la dirección de "Carrie", una serie de ocho episodios, que llegará a Prime Video el próximo 7 de octubre.
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No es la primera vez que Flanagan trabaja en una adaptación, inspirada en la obra del escritor estadounidense; en 2019 dirigió "Doctor Sueño" y, ahora, corresponde la hora de revivir la historia de Carrie, que ha resultado, en el pasado, atractiva para diferentes directores de cine.
En 1976, se estrenó la primera película de esta obra de terror, dirigida por Brian De Palma, en 1992, se lanzó "Carrie 2: La ira", a manos de Katt Shea, también se produjo una película para la televisión en 2002, a cargo de David Carson y, finalmente, la versión del 2013, bajo la dirección de Kimberly Pierce y, en la actuación principal, Chloë Grace Moretz.
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Ahora, en la mini serie de Flanagan, la joven de 16 años será interpretada por Summer H. Howell y, como su madre, Margaret White, la actriz Samantha Sloyan.
Cuando el libro de King llegó a las librerías, en 1974, permaneció en la lista de "los más vendidos", realizada por "The New York Times" por varias semanas y fue traducido en 35 idiomas.
En el caso de la versión de Carrie, 2026, la novedad es que es la primera vez que, esta historia, se presenta en la pantalla chica, con episodios que concatenan la historia de las White, episódicamente.
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