Últimamente, estamos viendo con mayor frecuencia rostros más definidos, mandíbulas marcadas y una apariencia rejuvenecida sin el efecto “estirado” que durante años delató a la cirugía facial.

El lifting vive un nuevo boom entre las celebridades –y entre mujeres que superan los 40–, y casos como los de Kris Jenner, Ricki Lake, Lindsay Lohan y Rosie O’Donnell han vuelto a poner este procedimiento en el centro de la conversación sobre cómo desafiar los signos del envejecimiento.

El lifting facial está en auge. Fotos: Magnific

¿De qué se trata el famoso 'deep plane facelift'?

Una de las técnicas que más popularidad ha ganado es el ‘deep plane facelift’ o lifting de plano profundo. A diferencia de procedimientos más superficiales, trabaja debajo del sistema músculo-aponeurótico superficial (SMAS), liberando ligamentos y reposicionando tejidos profundos del rostro como una unidad, en lugar de depender principalmente de tensar la piel.

La cirujana facial Silvia Rosón ha señalado que una de las razones detrás del auge de estas técnicas es que los pacientes buscan rejuvenecer sin parecer operados y conservar sus rasgos. Sin embargo, también advierte que no existe una técnica indicada para todo el mundo y que estos procedimientos requieren formación y experiencia específicas.

La actriz Ricki Lake ha confirmado que se realizó un ‘deep plane lower face y neck lift’, mientras que Rosie O’Donnell reveló que se sometió a un lifting de plano profundo de la parte inferior del rostro. En el caso de Kris Jenner, su cirujano Steven Levine confirmó un nuevo facelift, aunque la técnica exacta no ha sido revelada públicamente.

La famosa Kris Jenner a sus 70 años. Fotos: Magnific

Pero incluso detrás de resultados espectaculares existen riesgos importantes que debes considerar si deseas probar este procedimiento. Asimismo, es imprescindible contar con la asesoría de un cirujano estético con amplias recomendaciones y de tu plena confianza.

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De ahí la importancia para que tu operación tenga el resultado que tú deseas y se pueda disminuir el nivel de riesgos que intervenciones como esta pueden tener.

1. Hematomas y sangrado

La acumulación de sangre debajo de la piel es una de las complicaciones conocidas del lifting. Puede causar inflamación y presión sobre los tejidos y, en algunos casos, requerir una nueva intervención.

La cirujana plástica Maribel Belmontes Castillo, con práctica en Guadalajara, enfatiza al responder consultas sobre este tipo de cirugía que un procedimiento de esta complejidad debe realizarse en un quirófano y no simplemente en un consultorio.

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2. Lesiones en los nervios faciales

Trabajar en planos profundos implica operar cerca de estructuras nerviosas responsables del movimiento y la expresión facial. Una lesión puede provocar debilidad, entumecimiento o alteraciones del movimiento, generalmente temporales, aunque el daño permanente es una complicación poco frecuente.

El cirujano plástico Rod Rohrich ha advertido sobre la importancia de dominar la anatomía facial y seleccionar correctamente la técnica, especialmente cuando se trabaja en planos profundos.

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3. Cicatrices visibles y cambios en las orejas

Las incisiones suelen rodear las orejas y extenderse hacia la línea del cabello. Aunque se busca ocultarlas entre los pliegues naturales, pueden quedar cicatrices visibles.

También puede aparecer el llamado ‘pixie ear’ u ‘oreja de duende’, una deformidad conocida después de un facelift en la que el lóbulo queda estirado hacia abajo o adherido al rostro debido a una tensión excesiva durante el cierre de la piel.

4. Necrosis y problemas de cicatrización

Si se compromete el flujo sanguíneo hacia determinadas zonas, puede producirse pérdida de tejido o una cicatrización deficiente. Además, advierte Rohrich, el tabaquismo es uno de los factores que incrementan este riesgo.

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5. Asimetrías o resultados inesperados

Un lifting tampoco garantiza una simetría perfecta. Pueden aparecer irregularidades, diferencias entre ambos lados del rostro o resultados que requieran retoques o una cirugía de revisión.

Ten en cuenta que debes elegir muy bien al profesional de la salud que hará el procedimiento. Fotos: Magnific

Los especialistas coinciden en que el procedimiento debe elegirse según la anatomía, edad, calidad de la piel y antecedentes de cada paciente, ya que, aunque los espectaculares antes y después de Hollywood puedan hacer pensar lo contrario, ningún lifting detiene el envejecimiento: puede reposicionar los tejidos y rejuvenecer notablemente el rostro, pero el paso del tiempo continúa.

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